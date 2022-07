Cuando JBalvin no era un pretencioso y quería a su país

El músico publicó en su cuenta de Instagram un video de hace más de diez años cuando aun no era reconocido en la industria internacional

El cantante que es una de las estrellas internacionales del género urbano y que se ha catapultado con canciones como Mi gente, Negro, Con altura entre otros temas, compartió en sus redes sociales un video acerca de cuando asistió a los Premios Juventud por primera vez.

Se trata de un clip grabado en el 2012, aun cuando José Álvaro Osorio Balvin, como es su nombre real, no era un artista reconocido a nivel musical. En el video se ve a Balvin con traje de corbata y con sudor en la frente al ingreso de la alfombra roja. El joven cantante se acerca a una persona que lo está grabando y le dice: “¿está grabando? Papi no nos conoce nadie, pero vamos a ver en un añito ¡Tranquilo!”.

Además, para aquella versión de los premios, como se ve en un video de Youtube, el artista presentó los nominados “a mi ringtone favorito” en donde también contó una anécdota de su infancia. Según el cantante, cuando su mamá lo llamaba al teléfono le gritaba: “mijo al teléfono, y no me ande descalzó cuando esté en la casa”, por lo que quedaba en vergüenza con quienes lo llamaban.

Cabe resaltar que, JBalvin acostumbra a publicar en sus redes sociales contenidos en donde muestra su faceta como músico, su estrafalaria vida e imágenes junto a su pareja Valentina Ferrer y su hijo Río. Por lo que este video sobre su pasado ha cautivado a sus más de 52 millones de seguidores, quienes le han dejado mensajes como “Del barrio Pal mundo, medallo en el mapa”. Lo cierto es que no fue hasta el 2014 que el artista logró tener dos nominaciones por su canción 6AM y su disco La familia en dichos premios.

