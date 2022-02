Cuando Faryd Mondragón le quería pegar a Carlos Antonio Vélez

.Publicidad.

Las peleas entre futbolistas y periodistas no son nada extrañas. En el pasado cuando no existían cámaras en todo lado se llegaba a los insultos y golpes, ahora es más difícil cruzar ese límite. Esto ocurrió alguna vez con dos personajes que muchos años después terminarían trabajando juntos en televisión.

“Yo eso lo cuento con orgullo”, dice Esteban Jaramillo por su mediación entre Mondragón y Vélez. Tras el Mundial de USA 1994 el “Bolillo” Gómez asumió el cargo como técnico de la Selección Colombia. Uno de los puntos de mayor polémica era el arco porque a Óscar Córdoba no le fue bien en la Copa del Mundo. El primer reto fue la Copa América de 1995 y el entrenador volvió a poner de titular al experimentado René Higuita. Sin embargo, para el inicio de las Eliminatorias a Francia 1998 los llamados a custodiar el arco eran: Óscar Córdoba (América de Cali), Faryd Mondragón (Independiente de Avellaneda) y Miguel Calero (Deportivo Cali).

“Bolillo” se decidió por Mondragón, algunos aseguraron que el Tino Asprilla influía en la decisión ya que era más amigo del arquero de Independiente desde que compartieron en la Escuela Sarmiento Lora. Todo estuvo bien en los primeros 7 partidos donde Colombia hizo 17 puntos de 21 posibles y lideraba la tabla de posiciones. Las cosas cambiaron en la fecha 8 cuando en Barranquilla se perdió 0 – 1 ante Argentina con un insólito gol del “Piojo” López. El delantero argentino remató suave de pierna derecha, Mondragón pensó que iba a salir el balón y lo dejó pasar.

Luego la Tricolor cayó 2 – 1 con Paraguay en Asunción y de nuevo Mondragón tuvo culpabilidad en un gol al salir mal en una pelota quieta. La tercera derrota consecutiva se produjo en Barranquilla ante Perú. Mondragón rechazó sin mucha seguridad y mientras regresaba al arco le anotó José Pereda de larga distancia. En Montevideo hubo empate a un gol con Uruguay y algunos le cobraron al “Turco” que dudó en salir a “achicarle” a Darío Silva. Los comentarios contra el guardameta eran fuertes y uno de los mayores críticos fue Carlos Antonio Vélez en Antena 2.

En 2020 el periodista Esteban Jaramillo recordó un episodio que ocurrió en medio de ese difícil momento para el portero en plena Eliminatoria. En conversación con el programa ‘En La Jugada’ de RCN Radio contó: “Yo me levanté a las 4:30 am, llegué al hall del hotel y pedí un tinto cuando me encontré a Mondragón haciendo mala cara. ‘Hermano ¿qué pasa con usted?’. Y me dijo: ‘Estoy esperando a Carlos Antonio porque le voy a meter la mano porque él está hablando muy mal de mí y eso no lo voy a aguantar’. Como un viejito lo senté, lo apacigüé, busqué a Carlos Antonio, lo acerqué a Mondragón, conversaron, superaron diferencias, se hicieron muy amigos y hoy son muy amigos”.

La cosa empeoró más adelante para el arquero. En el inicio de la Copa América empezó de titular ante México y tras la derrota pusieron a Miguel Calero. Ya en cuartos de final regresó el “Turco” y de nuevo le marcaros dos goles de fuera del área. Volvió la Eliminatoria, en Chile la Tricolor cayó 4 – 1 y Mondragón tuvo que ver en la primera anotación. “Bolillo” Gómez volvió a llamar a Óscar Córdoba para enfrentar a Ecuador, Miguel Calero tuvo su oportunidad contra Venezuela y Córdoba terminó ganándose el puesto en los últimos dos partidos, en ese momento ya jugaba en Boca Juniors.

A pesar de eso Mondragón se ganó el puesto para el Mundial de Francia y lo consideraron el mejor arquero de la primera ronda. La amistad de Faryd Mondragón y Carlos Antonio Vélez perduró en el tiempo. El arquero se retiró luego del Mundial de Brasil 2014 y se unió a Win Sports donde tuvo un programa de entrevistas, comenta partidos de fútbol y participa junto a Carlos Antonio Vélez en el programa ‘Planeta Fútbol’.