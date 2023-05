Cuando el periodismo escuelero se aferra a la ridiculez de nuestra pobre política

Por: Raquel Arévalo |

mayo 08, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Qué cansancio ver, leer y escuchar tanta ridiculez. Que si la ministra llevaba tacones. Que si el presidente se apuntó hasta el último botón de la camisa. Que cuánto costaban los zapatos de la primera dama. Que por qué tuitea el presidente.

Leyendo o escuchando lo que dicen algunos medios de comunicación pareciera que se estuviera en un rincón profundo donde reina la ignorancia. Se gastan el tiempo en semejantes entrevistas baladíes, llenas de preguntas capciosas donde si el entrevistado no las ha contestado se las hacen decir. Además, buscan personas iguales a ellos para entrevistarlas con el fin de lograr ese morbo e impregnárselo al pueblo que está ávido de conocer asuntos importantes de su patria.

-Publicidad.-

Con tanta bobería expuesta ¿sabe la gente los motivos de las reuniones del presidente Petro y su comitiva? No creo que se hayan ido a España a contradecir los protocolos de la vestimenta y de otros asuntos banales que aquí se ventilan. No es saludable entretener a la gente con semejantes insignificancias, habiendo tantas cosas importantes para transmitir.

Los medios de comunicación deben decir algo, y ese algo debe tener mínimo un grado de significancia; porque dedicarse a lo que la gente del común vive hablando de su vecino, no está enseñando nada nuevo, nada de valor. Hay que estar dignificando al pueblo. Lo que se veía como relleno, pasó de repente a ser importante

Publicidad.

Se ve una oposición muy escuelera, como se decía antiguamente. Niñas y niños viejos agarrados de cualquier trasto para armar la pelea. Unos con un carácter matoneador y otros con un carácter llorón. No se ve a qué se oponen porque no tienen razones, solo critican las palabras de pronto mal dichas o de mala suerte equivocadas, pero no se ve el verdadero motivo de su oposición, solo se nota el capricho de salir ganador a costa de la imagen y la dignidad del que están buscando derrotar.

Para hacer esa clase de argumentos, tan vacíos, no vale la pena estar en la política, porque así en lugar de ayudar a Colombia se va minando la confianza, el interés, hasta el deseo de vivir y terminará siendo solo confusión y muerte.

Unidos en la verdad, se puede limpiar al país de tanto escombro. Paso a paso hoy con los que gobiernan ir haciendo senderos de paz, de trabajo digno, de atención en salud que depare bienestar. De educación donde la juventud se sienta útil, de apoyo institucional para que todos progresen. Con los que manejan la justicia hacer honor a ella con los principios que la rigen. Debe haber por lo menos una sanción social para aquellos que valiéndose de su cargo en la Justicia se ahogan en un vaso de agua con sus interpretaciones y tratan de incendiar al país para disfrazar su incompetencia.

Colombia está mal. No se debe perder el norte, hay que luchar por ella con denuedo. Hay que ubicar el pensamiento y las acciones en lo que verdaderamente la sublima y no en lo que la arrastra y la destruye. Tanta soberbia incrustada en el alma está llevando a Colombia al abismo. No hay nobleza en el espíritu. Se miente para lograr el objetivo Se calumnia para desprestigiar al contendor. Se oculta para salvaguardar las apariencias. Se desaparece para que no haya evidencia. Se amenaza para que no salga a la luz la verdad. Se adula porque así se está más cómodo: todo este cúmulo de miserias va cansando la mente que atropellada no sabe para donde va.

Y todo esto el pueblo lo analiza. Va perdiendo la fe, la esperanza, la alegría. Seguirá luchando por su subsistencia y la de los suyos hasta donde le den sus fuerzas. Sabrá que no tendrá paz si no ayudan todos sin egoísmo, pero con sacrificio a elaborarla con decisiones sanas pero contundentes. Este es el momento. No más simulaciones, no más tardanzas, hay que ir por el mismo sendero si no pasará lo que le pasó a los dos burros amarrados: se dañó el pienso y se murieron de hambre por no ponerse de acuerdo para jalar para el mismo lado.