¿Cuál es la hazaña de James Rodríguez que ningún otro futbolista ha podido igualar? La FIFA la recordó

Para nadie es un secreto que James Rodríguez es uno de los mejores futbolistas que han nacido en Colombia. El 10 de la selección Colombia no solo ha brillado con equipos como Banfield, Porto, Mónaco o Real Madrid, sino que ha sido referente de la tricolor desde que empezó a jugar en ella en el año 2011. En los últimos años perdió protagonismo, sí; pero nadie "le quita lo bailao" y como el ave fénix ha resurgido de las cenizas en los últimos meses. El cucuteño ha vuelto a sonar de tal forma, que la FIFA recordó una marca que sólo él posee en el mundo del balompié y que tiene que ver con el Premio Puskás.

En una de las últimas publicaciones que el máximo ente del fútbol mundial realizó en su cuenta de Twitter, se recordó el premio Puskás que James Rodríguez obtuvo en el año 2015, después de haber brillado en el Mundial de Brasil 2014 y de haber firmado con el Real Madrid por 80 millones de euros. Ese galardón lo alzó como el anotador del mejor gol del 2014, gracias a su anotación frente a Uruguay en los octavos de final de la cita orbital, anotación que lo llevó a alcanzar una hazaña que ningún otro jugador ha obtenido.

10 #FIFAWorldCup goals have been nominated for the FIFA Puskas Award but only one has won... 🏆



🇨🇴🚀 Take a bow, @JamesdRodriguez!