Crónica de un duelo anunciado: lo que pasaría si asesinan a Petro

Por: Manuel Enrique Estevez Moscoso |

mayo 04, 2022

Ya conocemos qué pasará después del atentado: sale un billete con su esfinge exaltando su figura, tres o más centros culturales con su nombre, el metro es bautizado en su honor, todos los años venideros se recordará el día fatídico.

En su entierro sus victimarios le expresarán su dolor al país y jurarán buscar a sus asesinos. Y los asesinos materiales serán reportados por el Ministro de Defensa con todos los Alias de su repertorio y jurará que al ser capturados les caerá todo el peso de la ley.

Los demás candidatos suspenderán sus campañas, la comunidad internacional condenará el magnicidio y las protestas no se harán esperar.

Pero tras su ausencia se nombrará a un advenedizo, como ya pasó con el asesinato de Luis Carlos Galán, quien lejos de propagar y mantener firmes los ideales del fallecido, volverá al progresismo un partido puestero como lo son hoy el Partido Liberal sin la brillantez de Luis Carlos Galán y el Conservador sin esa figura respetable de Álvaro Gómez Hurtado.

Y Colombia, después del periodo trágico que se vivirá, volverá por sus anormales causes sin los cambios estructurales que hoy se necesitan y la guerra interna seguirá, pues estos más de ochenta años no nos han bastado para consolidar la paz que con Santos duró un par de años pero que a muchos les pareció eterno.

Hay quienes dicen que lo del supuesto atentado es una "treta" para ganar adeptos y que es imaginación de su campaña, pero debemos recordar lo qué pasó en las décadas de los ochenta y los noventa, la lista de candidatos asesinados es grande.

Después del magnicidio de Rafael Uribe Uribe, cofundador con Benjamin Herrera del Partido Liberal, agregaremos a la lista los nombres de los hombres de izquierda como fueron: JORGE ELIÉCER GAITÁN, BERNARDO JARAMILLO OSSA, CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ, JAIME PARDO LEAL, LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO, JOSÉ ANTEQUERA; asesinato donde fue herido de gravedad el hoy expresidente Ernesto Samper Pizano. Del Partido Conservador, la cuota la puso ÁLVARO GÓMEZ HURTADO en la entrada de la hoy famosa Universidad Sergio Arboleda.

Entonces no son inventos de quien no los necesita; pues va ganando en todas las encuestas y tanto el candidato a la presidencia como la candidata a la vicepresidencia lo saben que a cualquier momento sucede es más, Francia ya ha expresado ese temor en videos porque, de ocurrir, deja a sus pequeños hijos, como lo ha dicho.

Al establecimiento que está asustado no porque Petro sea comunista o socialista, que de suyo NO LO ES, les aterra que pase lo mismo que hoy ocurre con la JEP: se sepan verdades de todos donde hay civiles de todos los partidos y no pocos militares, todos con investigaciónes y además porque se secarán las ubres de muchas vaquitas de leche.

No estamos a nada lejos de esa posibilidad fatídica y yo recomendaría que su campaña la terminara en el exterior, usando los avanzados medios técnicos que existen para comunicarse con sus partidarios.

En Colombia la historia se repite las veces que sean necesarias para mantener privilegios y no aprendimos desafortunadamente.