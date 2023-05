Croando tuits

Uno de los aspectos que no cautiva dentro de las acciones desacertadas del gobierno actual es el manejo errático que Gustavo Petro tiene de sus redes sociales...

mayo 25, 2023

Hace algún tiempo realicé una caricatura satirizando algunos "papayazos" del actual gobierno.

En aquella ocasión, dibujé al presidente Petro como una suerte de papaya antropomórfica. En esta oportunidad, decido llevar la comparación un poco más allá. Teniendo en cuenta el sinfín de situaciones caricaturizables que ocurren en nuestro país, representarlas de manera crítica resulta toda una odisea. Es importante mencionar que "des idealizar" a alguien, especialmente a un mandatario, es algo complejo.

Cuando se votó por este gobierno, se esperaba un cambio. Si bien es cierto que el presidente Petro aún no cumple un año en el poder, se han cometido ciertos actos que dejan mucho que pensar. Uno de los aspectos que no me cautiva dentro de las acciones desacertadas del gobierno actual es el manejo que Gustavo Petro tiene de sus redes sociales. Quizás el presidente piensa que sus palabras son menos malinterpretadas y más directas desde su cuenta en Twitter.

Desconozco si esto es una estrategia del equipo de comunicación del presidente o un capricho del propio Petro. Sin embargo, el último tuit que realizó y luego eliminó para retractarse fue sobre el supuesto rescate de los 4 niños desaparecidos en la selva del Caquetá. Este acto fue un error y se agradece que se haya retractado, pero incluso en el simple tuit había una intención clara: utilizar dicha cuenta como un heraldo de la verdad y brindar una exclusiva que aún no había sido constatada.

Se espera que estas dinámicas, que han incomodado a ciertos votantes del gobierno actual, disminuyan y se cumpla con el proyecto de gobierno que fue la razón primordial por la cual las personas se movilizaron en un primer momento.

Creo que la lección más valiosa que se puede extraer de esta situación, al menos para mí, es la de no idealizar a las personas. Hacerlo es crear una ficción donde no hay lugar para la lógica.

Por eso, espero que esta "Petro rana" sea vista como una sátira y no como un insulto. Anhelo que la labia de este personaje sea coherente con sus ideas y actos.

Vale la pena pensarlo.