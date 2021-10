Cortinilla de humo: el 'modus operandi' de aquellos sin vergüenza

Por: Augusto Rafael Terán Lora |

octubre 30, 2021

Esta mañana me levanté creyendo que me había despertado más tarde que de costumbre, miré el reloj y me di cuenta de que el sol se había levantado más temprano. La cortina de la ventana sirvió de cómplice para que mis ojos no vieran la luz del nuevo día. Así son las cortinas de humo, un tipo de distracción para encubrir una acción. De esa manera se disimula la verdad de una forma intencional.

Las cortinas de humo son estrategias están diseñadas para engañar, confundir o distraer a la opinión, a través de un conjunto de hechos, circunstancias o fake news (noticias falsas), que sirvan para ocultar la verdadera realidad.

En este país del realismo mágico, donde lo real es irracional y lo racional es irreal, existen expertos en mostrar cortinas de humo a través de los cómplices medios de comunicación. Para muestra, no solamente basta un botón, sino varios botones.

La corrupción, todos los días se habla de ella, con nuevos protagonistas, hasta el punto de que se volvió como el aire, que anda por todas partes y ya ni nos sorprende, porque el control fiscal es ineficiente en este país experto en cortinas de humo.

Dos ejemplos: Alberto Carrasquilla Barrera, principal protagonista de la reforma tributaria, que ocasionó el paro nacional (con pérdidas no solo económicas sino también de vidas) fue retirado del Ministerio de Hacienda y nombrado por Duque como codirector del Banco de la república. Así como la cortina de humo para la pérdida de 70 mil millones de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien fue sacada del Ministerio de las TIC y nombrada alcaldesa ad hoc en Sincelejo.

Qué decir de la cortina de humo utilizada por nuestro presidente, el menguado y pusilánime Ivan Duque, quien se gastó 42 millones de pesos en la emisión de monedas protocolarias, revestidas en oro con su firma, solo para mostrar su narcisista postura, cerrando su cortina de humo con su visita a la Feria del libro en Madrid (España), donde de forma polémica se seleccionó a un grupo de escritores “neutrales”, para lavarse la cara, pero fue rechazado por movilizaciones de jóvenes en España, y un comunicado donde más de 30 librerías de toda España, donde rechazaban su presencia en el encuentro.

Por otra parte, se utiliza la retención del retroactivo a más de 331264 docentes activos en todo el país, creyendo crear malestar de los docentes contra la dirigencia sindical. Pero ya el pueblo no es bobo, ni come cuento, ni come carreta con tanta corrupción, inseguridad, desempleo, falta de oportunidades para la juventud y un costo de vida elevado.

Las cortinas de humo tratan de ocultar esto y la realidad muestra un descontento, materializado en la manifestación de Barranquilla, donde más de 35 mil personas se congregaron en la Plaza de la Paz a escuchar a Gustavo Petro exponer su Pacto Histórico, y a la Corte Constitucional, otorgándole la Personería Jurídica al Partido de la Colombia Humana.

La luz del sol no se puede tapar con un dedo, porque el sol da la vida. El sol tiene manchas y los desagradecidos solo hablan de las manchas.