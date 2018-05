Corrupción, en el tuétano de nuestra sociedad

Hace unos días entré a comprar unos artículos de la canasta familiar en una tienda reconocida de la ciudad. Al llegar a la caja a pagar me ubiqué en el sitio demarcado para hacer la fila. Esperé mi turno y noté cómo una persona ubicada al otro lado de la fila esperaba para adelantarse en el turno para el pago. Cuando llegó el momento y el cajero llamó al siguiente, esta persona de un brinco se acercó a la caja.

Ejemplos como este se repiten en todo momento en diferentes espacios y con diversas personas, y llevan a pensar que el problema por el cual se tiene y se legitima la corrupción en Colombia es más profundo. Está arraigado en el devenir cultural de nosotros como sociedad. Ahí cuando elegimos adelantarnos para quitarle el puesto al otro, cuando no hacemos fila, no pagamos las deudas, no somos honestos en el cumplimiento del horario de trabajo, uando se permite, porque es mi amigo, que hayan tratos diferenciales en los establecimientos laborales. La corrupción parece estar arraigada en nuestra cultura.

Me pregunto, ¿qué enseñanza le dejamos a los hijos cuando decidimos hacer las tareas por ellos con el fin que pasen con una buena nota?, ¿cuando se les manda a negar que están en casa con el fin de no dar la cara a los acreedores? Peor aún, ¿qué enseñanza se deja cuando a bombos y platillos se legitima el gobierno de un partido político con tantos cuestionamientos jurídicos?, ¿cuando se legitiman los asesinatos a cambio de resultados políticos?

Para nadie es un secreto que la corrupción y la mermelada politiquera no permite avanzar en la solución a problemáticas muy profundas en Colombia. Problemáticas como el abandono de amplios sectores sociales, falta de garantías para el ejercicio de los derechos a la salud, educación, trabajo digno. Sin embargo, la cultura de pasar de agache frente a las injusticias sociales a cambio de algún beneficio particular va a dificultar el progreso hacia una sociedad más equitativa.

En conclusión, el problema de corrupción en Colombia es más profundo. Está en el tuétano de la sociedad. Está en la cultura, como expresión común del devenir social de los habitantes de esta linda tierra llamada Colombia.

