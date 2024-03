Formación en tecnología para jóvenes afro e indígenas 2024

Por: Ruben Darío Escobar |

marzo 11, 2024

Manos Visibles, la Corporación Flor Púrpura y la Escuela de Robótica del Chocó invitan a todas las niñas y jóvenes afrodescendientes e indígenas del área metropolitana de Medellín a inscribirse en la segunda versión del programa Naidí Girls, una iniciativa que con el apoyo de Comic Relief US, organización internacional comprometida con el cierre de brechas y la mejora de la calidad de vida de las personas, busca que las participantes adquieran herramientas, conocimientos y habilidades suficientes para acceder a más y mejores oportunidades en el sector tecnológico.

“Este 2024 regresa la segunda versión del programa Naidí Girls, una iniciativa que apuesta a la equidad racial y de género mediante el acceso a formación en habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) y de poder para niñas, adolescentes y jóvenes afrodescendientes e indígenas entre los 10 y 17 años en la ciudad de Medellín. Las Naidí Girls, son una generación que liderará la vanguardia tecnológica de la ciudad, buscando fortalecer sus liderazgos y transformar sus territorios ”, asegura Erika Palacio, fundadora de la Corporación Flor Púrpura.

En esta nueva versión, el programa contará con dos niveles de formación que vinculan habilidades fundamentales, vocacionales, digitales y de poder. En el nivel uno harán parte 30 participantes que ingresan por primera vez al programa; y en el nivel dos estarán 30 de las participantes de Naidí Girls 2023 en aras de darle continuidad a la formación mediante el aprendizaje de herramientas más avanzadas.

Samara Michell Becerra, una joven de 16 años, participante en Naidí Girls 2023, afirma: “He sido consciente de las problemáticas sociales que nos rodean y me he preguntado por qué no estamos unidos por una misma causa: el mejoramiento social, especialmente en las comunidades negras. A partir de ese tipo de análisis, comencé a forjar mi carácter y decidí que el principal propósito de mi vida sería hacer del mundo un lugar mejor, crear oportunidades y apoyar a mi comunidad”.

Naidí Girls es uno de los programas de la estrategia Valle del Naidí, con la que Manos Visibles busca construir equidad tecnológica en el Pacífico colombiano y su diáspora en centros urbanos a través de liderazgos de vanguardia. Esta estrategia en cuatro años de implementación ha logrado formar 1.400 niños, niñas y adolescentes en robótica, domótica, programación y habilidades de poder. Ha impactado 15 instituciones educativas del Pacífico sur formando estudiantes dentro de dichos programas y ha dotado cinco laboratorios de Instituciones Educativas enfocados en formación en robótica, domótica, programación e impresión 3D en Guapi, Timbiquí, Tumaco y Buenaventura. Además 12 jóvenes de la región han sido becados para estudiar Ingeniería en la Universidad Autónoma de Occidente.

Las inscripciones están abiertas entre el 8 y el 26 de marzo del presente año, en la página web www.manosivisbles.org y entre los requisitos, están: Tener entre 10 y 17 años de edad, ser mujer e identificarse como afro, negra, raizal, palenquera o indígena, residir en la ciudad de Medellín o en cualquiera de sus 16 comunas o cinco corregimientos. Tener disponibilidad de tiempo los sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., tener interés por las matemáticas, la mecatrónica, la robótica, la informática y las nuevas tecnologías de información y educación y por los temas relacionados con género-raza, diversidades étnicas y derechos humanos.