Contra la corrupción y el fraude electoral: radicalicemos la democracia

Por: Andrés Danilo Ordóñez Otaya |

marzo 10, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Ya es hora de que tomemos medidas radicales para erradicar la corrupción de raíz, empezando por las elecciones electorales, puesto que si en Colombia existe tanto fraude electoral es porque a los políticos o a los funcionarios públicos no les interesa o no les conviene implementar estrategias para evitarlo o reducirlo a cifras insignificantes que no alteren la decisión de las mayorías.

¿Qué tan difícil puede ser evitar que hagan fraude antes, durante y después del sufragio?

-Publicidad.-

Primero habría que analizar cada método usado para realizar el fraude, en algunos casos se podría hacerse uso de la innovación tecnológica, pero en la mayoría de los casos solo habría que usar un poco la malicia y la creatividad para diseñar e implementar los métodos para evitar cada jugarreta.

En plena era digital resulta absurdo que aún se realicen trampas tan burdas como la que se observó en las pasadas elecciones con los formularios E14, o con el polémico software de la Registraduría al que no le dejaron hacer auditoria. Para los programadores expertos no es tan difícil crear, por ejemplo, un sistema en el que los jurados electorales suban el resultado de cada mesa de votación una vez realizado el conteo, junto con una fotografía de cada formulario E14 tomada en presencia de los jurados y testigos electorales y que el sistema realice y publique automáticamente la sumatoria de los votos y permita además a cualquier ciudadano consultar al instante los votos obtenidos en cada mesa, o siendo más simplistas, se podría escribir los resultados con números y con palabras, de esta forma no podrían hacer tachones ni enmendaduras.

Publicidad.

Deberían permitir el uso de celulares con cámara a los testigos electorales para asegurarse de tener evidencia en contra de quienes realicen el fraude, así se podría evitar estafas como el cambio de tarjetones, la anulación de votos o que marquen los tarjetones a los que los votantes solo le marcaron el logo.

Los jurados también deberían retener la cédula mientras el sufragante va al cubículo para evitar que le tomen foto al voto.

Fraudes como el constreñimiento al sufragante podrían evitarse ofreciendo recompensas a quienes demuestren con evidencias como audios, videos, correos, chats, a quienes cometen este delito, incluso se podría obligar a los empleadores que paguen el total del valor del contrato a sus empleados a quienes pretendían obligar a votar por un candidato en particular

De manera similar a la anterior se podría combatir la compra de votos y la trashumancia electoral o traslado de votos, con recompensas a quienes demuestren el delito con evidencias claras.

Una mayor ganancia seguramente sería muy llamativa para quienes venden el voto y además haría más difícil el trabajo a las personas que se prestan para este tipo de infracciones, quienes seguro pensaran dos veces antes de ofrecer dádivas a cambio del voto.

También se podría endurecer las penas para estos crímenes, incluso se podría exigir a los infractores que paguen el monto de dichas recompensas.

Quizá algunos podrían considerar costosas este tipo de medidas, pero esto no sería nada comparado al beneficio de evitar que muchos corruptos lleguen al poder a saquear el erario público.

Como se pueden dar cuenta, evitar el fraude no es imposible, lo realmente difícil es lograr que el gobierno implemente este tipo de medidas, por eso deberíamos buscar la forma de exigir mejores garantías electorales, ya sea con el apoyo de una bancada mayoritaria o por algún otro mecanismo de participación ciudadana.