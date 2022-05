Continúa creciendo el 'HP Rodolfo Hernández'

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vasquez |

mayo 20, 2022

“Se puso el dulce a mordiscos” como decían los antiguos. Las recientes encuestas a poquísimos días de las elecciones auguran que habrá segunda vuelta para definir quién regirá los destinos de este país convulsionado, polarizado y manipulado desde muchos intereses y que el arranque a la primera está por verse.

Pero lo que más impacto está causando es que el ‘HP Rodolfo Hernández’ ha crecido en aceptación por la ciudadanía que lo ve como una opción real de asumir la presidencia de Colombia.

Este santandereano, ingeniero civil, empresario y político, que no se arredra ante nadie, que tiene el ímpetu para zanjar de un pescozón una afrenta, que no titubea para definir a madrazos a un corrupto, se ha venido ganando, lenta pero de manera constante, el favor de un electorado que anda en la búsqueda de dónde acomodar su inconformidad con el sistema de Gobierno actual o escampar el temor infundado o no, de una izquierda que aún es el coco para un buen número de colombianos; es quien más ha subido en las encuestas.

Según los resultados más recientes, Petro continúa liderando la intención de voto, y con una considerable distancia le sigue el señor Federico Gutiérrez. Al parecer los números no han tenido movimientos importantes en el colectivo popular. Es decir los números no se han movido en lo que tiene que ver con estos dos candidatos que siguen el mechoneo verbal cada que les es posible.

Pero, y he aquí que el fenómeno que está moviendo a la gente, son las cifras para el ‘HP Hernández’ que lo han puesto arriba de Sergio Fajardo y no lejano a ser quien enfrente en segunda vuelta al Pacto Histórico, donde se descuiden los del señor Gutiérrez que poco a poco ha quedado estático en los números que tenía en las encuestas.

Según los analistas la segunda vuelta se realizaría con empate técnico y al respecto dicen:

“La encuesta igualmente les planteó a sus entrevistados algunos posibles escenarios para segunda vuelta. Si bien el porcentaje más alto lo tiene Petro, hay que hablar de un empate técnico pues el margen de error es del 2,5. En esa eventual segunda vuelta entre Petro y Fico, el exalcalde de Bogotá lograría el 45,7 por ciento y el de Medellín se quedaría con el 42 por ciento. Y si el enfrentamiento el 19 de junio es entre el exalcalde de Bogotá y Rodolfo Hernández, el actual senador obtendría el 45,2 por ciento de los votos y el de Bucaramanga se quedaría con el 41,5 por ciento”.

Amanecerá y veremos…

Nota: para efectos de la lectura de este artículo léase HP como hombre probo, sin dejar de recordar que probidad significa rectitud de ánimo, bondad, hombría de bien, integridad y honradez en el obrar.