Construyendo poder local para el cambio democrático.

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

febrero 06, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Teniendo en cuenta el nuevo momento político que estamos viviendo en el país con el despliegue de las reformas que va a implementar el nuevo gobierno, el papel del Ministerio de Trabajo y de Cultura, la implementación de los acuerdos de La Habana, la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenando al Estado colombiano por su responsabilidad en el genocidio político contra la UP y la sesión del Senado de la República en honor a las víctimas de la UP, las siguientes consideraciones sobre el trabajo electoral de la UP de Bello podrían ser de utilidad para los compañeros que adelantan la compaña para concejo y alcaldía en el municipio, y en todo el territorio nacional.

- La UP debe conocer los problemas y falencias del municipio y tener las propuestas de solución para la superación de estos, además de un trabajo unitario con el Pacto Histórico rindiendo cuenta de su gestión en el concejo municipal.

-Publicidad.-

- Coordinar y orientar a los concejales electos del pacto, y acordar con los del partido Alianza Verde los proyectos de acuerdos y las denuncias políticas a que hubiere lugar en la nueva administración.

- Estudiar en coordinación con la dirección de la UP los proyectos de acuerdo para resolver los problemas más sentidos de las comunidades y los debates de control político a la administración municipal.

Publicidad.

- Participar activamente en la formulación del Programa de Gobierno a ejecutar por la alcaldía de la coalición democrática y velar por su cumplimiento con el seguimiento de las veedurías ciudadanas y con la participación de la comunidad.

- Evaluar la importancia política de la participación de UP a nivel Municipal para la Paz Total, precisamente ahora que empieza la campaña electoral y cuando la CIDH falla la sentencia condenatoria contra el Estado colombiano por su responsabilidad en el genocidio contra la UP, y, cuando el Congreso inaugura sus sesiones el 7 de febrero con un homenaje a las víctimas de la organización.

- Le corresponde a la UP tomar la iniciativa política para orientar a la opinión pública con hechos y declaraciones que estimulen la participación de los sectores democráticos en la campaña electoral y con el voto en las elecciones del 29 de octubre.

- Concretar el frente amplio para escoger un candidato único a la alcaldía de los sectores alternativos, y la conformación de la lista de precandidatos del Pacto Histórico al Concejo Municipal, lo mismo que definir las líneas programáticas de la coalición electoral teniendo en cuenta las fechas y los plazos establecidos por la Registraduría Nacional para la formalización de estos eventos.

- Dada la importancia política de las elecciones y las posibilidades de alcanzar la alcaldía alternativa en Bello, y una significativa participación en el Concejo Municipal, la dirección regional debería delegar un funcionario para atender y asesorar a la UP en la campaña electoral.

- Hay que mantener una comunicación permanente con la dirección regional y nacional para coordinar los acuerdos y declaraciones públicas a nivel municipal.

- La UP de Bello debe buscar la financiación por parte de los senadores y representantes a la cámara de la UP en Bogotá, lo mismo que incidir en los acuerdos y compromisos para los espacios de poder que podrían lograrse con la Alcaldía de Medellín y con la Gobernación de Antioquia.

-Además, se deben concretar acuerdos al interior del Pacto Histórico que permitan los avales para los candidatos que vengan de las organizaciones deportivas, culturales, de víctimas y desplazados, madres comunitarias, estudiantes, feministas y trabajadores y defensores del medio ambiente.

- El diseño de las comunicaciones es decisivo en la campaña electoral, de tal manera que hay que buscar asesoría de un especialista o conocedor del marketing político y de las encuestas electorales para ir tomando la temperatura de la coyuntura político-electoral.

- Hay que formar una red social de la UP para tener informada a la opinión pública de los eventos a realizarse en la campaña electoral.

- No olvidar nunca el contacto personal y humano de los candidatos al concejo con las comunidades de base y con el hombre del común.

- No olvidar la independencia política, la flexibilidad en la táctica y la firmeza de los principios, la defensa de las reformas programáticas (salud, trabajo, pensiones, política, Plan Nacional de Desarrollo) y la organización y movilización de las comunidades.

- Tratar de hacer una entrevista con el Semanario Voz y con otros medios alternativos como Las 2orillas, sin dejar de lado videos, televisión, radio y redes sociales.

- Me parece que, con estos criterios, con el volante que circuló el 31 de enero celebrando la sentencia condenatoria de la CIDH contra el Estado colombiano por su responsabilidad en el genocidio contra la UP y con la sesión inaugural del Congreso Nacional en honor de las víctimas de la UP, se da comienzo a la campaña electoral entrando con paso firme y marcando con decisión la iniciativa política de la organización.

Construyendo poder local para el cambio democrático.