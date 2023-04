"Construir sobre lo construido" suena bonito, pero aquí toca "construir sobre lo agrietado"

No vamos a construir sobre lo agrietado en la SAE, UNP, Inpec o las tarifas de servicios públicos, instituciones que necesitan urgentes modificaciones estructurales

Por: German Peña Cordoba

abril 13, 2023

CONSTANTEMENTE SE ESCUCHA decir: "hay que construir sobre lo construido". ¡Suena bonito!. Se trata de decirnos que hay que imprimirle continuidad a lo que viene porque necesariamente es algo que se encuentra bien cimentado. Si tratamos de interpretar la metafórica frase y la extrapolamos a las buenas prácticas de la construcción, lo construido tiene que estar en perfectas condiciones y encontrarse calculado estructuralmente, cumpliendo con los códigos de sismoresistencia vigentes, para soportar las cargas adicionales que se piensan adicionar representado en ampliaciones o más pisos.

Así, y con esta lógica, lo que se piensa construir tiene que contar con las bases fundacionales listas y calculadas con anterioridad para soportar las nuevas cargas que se avecinan: las cargas muertas, su peso propio y las cargas vivas.

"Construir sobre lo construido" ya en el terreno político significa, continuar o implementar unas políticas que necesariamente han dado buenos resultados y por lo tanto, no hay solo que mantenerlas, si no, ampliarlas en su cobertura y en su sentido social. Suena agradable y es razonable en el papel.

Ese construir sobre lo construido en este caso y en cierto modo es inaplicable y no válido. Fundamentalmente nos quieren vender en el gobierno del cambio una parálisis, que significa quedarnos quietos, no hacer nada, que nada cambie y que todo siga igual donde cabe una revolución. Nos plantean con seguridad que hay que continuar con una políticas que ya demostraron su ineficiencia y su fracaso. Sobre fracasos politicos demostrados no se construye, se erradican y quizás se comienza de cero.

Tampoco podemos ser tan radicales, puesto que en ciertas áreas habrá cosas rescatables y valiosas sobre todo, en el campo del manejo macroeconómico, los acuerdos de paz con las FARC y algo de las políticas educativas y de vivienda del gobierno Santos, que fueron estranguladas en el gobierno anterior, que fue un cuatrenio perdido. ¿Como no se va a construir sobre lo construido en el tema de Justicia Especial de Paz JEP. ¿O en el tema de los ETCR? Indudablemente existen temas especificos del gobierno Santos que necesariamente se necesita construir sobre ellos, porque tienen una estructura que soporta dichas adicciones, con el ánimo de solidificar su implementación.

Otra cosa muy distinta es prentender construir sobre lo agrietado y con fallas estructurales cuyo estudio de patología de la construcción, con anterioridad recomienda demoler la edificacion, de lo contrario un sismo de mediana magnitud o su mismo peso fallado da cuenta de el, y fácilmente hace su trabajo de colapsarlo.

No vamos a construir sobre lo agrietado en la SAE, UNP, Inpec, la justicia o las tarifas de servicios públicos por solo mencionar algunas instituciones agrietadas, que urgentemente necesitan modificaciones estructurales. Muchas cosas se encuentran en mal "estado constitucional" en cuanto a violación de derechos, que merecen una reingeniería y no construir sobre ellas, como se insiste.

Las reformas presentadas o en vía de presentarse por parte del gobierno Petro - salud, pensional y laboral- no podríamos precisamente decir que es "construir sobre lo construido", los cambios no son eso, los verdaderos cambios son revolucionarios, crean malestares, tocan fibras y pisan callos, donde subyacen intereses de todo tipo, y que la tradicional clase que disfruta de dichos privilegios a toda costa piensan impedir su desmonte. La clase política no se detiene, cuando de oprimir se trata: son en su gran mayoría violadores de derechos fundamentales, insolidarios con quienes los eligió e inclinan la cabeza ante los poderosos, que en últimas, son sus patrones a quien les cumplen, puesto que en parte han financiando sus campañas.

Se ha dicho mucho sobre la reforma a la salud, pero hay una cosa por mencionar: nos han querido normalizar lo agrietado y sobre lo agrietado construir. Es de conocimiento de los tecnócratas, las fallas del sistema, pero grandes intereses carentes de escrúpulos, perseveran en mantener el enfermo desahuciado con vida. Son 23 billones que el estado ha girado y las EPS no los han trasladado a clínicas y hospitales. ¿Esos 23 billones donde están?. ¿Sectores privados manejando fondos públicos e incumpliendo con la destinación específica y el propósito de ese dinero?. ¡Esa suma de dinero son dos reformas tributarias!. Sobre este pedacito de la historia, los amañados medios "no dicen ni mu".

Son múltiples las fallas sistémicas, explicadas brillantemente por la ministra Carolina Corcho, pero indudablemente existen puntos por rescatar del edificio agrietado, que deben mantenerse. Dentro de los cambios, el solo hecho de girar directamente a clínicas y hospitales desde el fondo Adres, es un gran avance. ¡No podemos construir sobre lo agrietado!.