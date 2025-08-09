Conozca el Festival de Cometas de la capital en su aniversario 487

El evento de cometas gratuito más importante de la ciudad se realizará el 10 de agosto en el parque El Tunal

Dentro de los planes programados para el mes de agosto esta ir al festival de Cometas en Bogotá. Este año como parte del Festival de Verano en los cielos de Bogotá además de ofrecer la posibilidad del show de cometas se tendrá la compañía de un gigante asiático. En efecto, para esta edición se tendrá la participación de la embajada de la Republica Popular China, la casa colombo china, el instituto Confucio de la Universidad Tadeo Lozano entre otros.

Con los invitados se espera ofrecer a los visitantes talleres de fabricación de cometas, concursos, juegos tradicionales, karaoke etc. Todo con la idea de ofrecer un intercambio y la integración entre las comunidades. Sin dejar de lado la presencia de cometeros importantes para el show que harán exhibiciones, manejarán cometas gigantes, harán figuras aéreas que dejarán su huella en los cielos de la capital. La urbe que este año, alcalde electo Carlos Galán, cumplió 487 años.

Además de planear el show de cometas para el aniversario de la urbe, el próximo 23 de agosto, el Instituto de Recreación y Deporte-IDRD, hoy bajo la guía de Daniel García Cañon, tiene planeado hacer un desfile de carros clásicos. Un aproximado de 300 vehículos saldrían del Movistar Arena recorrerían 16 kilómetros para dar un aire de museo rodante a las calles de Bogotá. Para la actividad se espera congregar a más de 40.000 capitalinos.

Información Relevante

Fecha 10 de agosto

Hora 9:00am a 5:00 pm

Lugar: Parque El Tunal Cra. 19 #52B-15- Tunjuelito

Costo: Gratuito

Edad mínima: Toda la familia

