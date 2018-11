Connor McGregor y Mike Tyson se fuman un porro

El luchador irlandés de las artes marciales, Conor McGregor, se ha visto en Dublin con la leyenda del boxeo Mike Tyson fumando una de sus variedades de cannabis. McGregor dijo que es “muy buena” la hierba. El irlandés quiso pasar a saludar al norteamericano.

McGregor publicó en Instagram un post sobre Tyson en el que admitía su “amor y respeto infinitos”.

Publicidad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 3 de Nov de 2018 a las 10:00 PDT

McGregor publicó: “Anoche fui a ver a Mike Tyson en Helix, Dublín, Irlanda. Amo y respeto a Mike Tyson. Y amo a Helix. Gané mi primer título mundial aquí, y también mi segundo.”

“Fue un placer conocerte Mike. Hablaste algunas cosas sobre mí en el pasado que no me gustaron y me sentí feliz de hablar contigo cara a cara, acostarlo y divertirme.”

“¡Estás de buen humor y me alegré de ver esto! ¡Siempre tendré la altura de respeto por ti! Algunas de las decisiones que tomaste con respecto a tus finanzas no estoy de acuerdo. Como luchador, debes pelear aquí. La mayoría. Y esta es una pelea que nunca termina. Es incluso una pelea que pasamos a nuestra próxima línea. Nuestra línea de sangre .

“Asegúrate de mantenerte conectado con los que te rodean en todo momento . Ahora hay gente buena a tu alrededor, lo sé. Pero mantente encendido. Tu variedad de marihuana que creces en tu propio rancho ‘KO Kush’ es realmente agradable . Fue un honor probarla y le deseo a usted y a su equipo todo lo mejor en este esfuerzo.”

“Solo recuerda, si alguien trata de arrancarte. Quítales la nariz de la cara. ¡Eres un ícono de la lucha y mereces amor y respeto infinitos! ¡Y de mí, siempre lo tendrás!”

“No dejes que nadie te quite nada. No le debes nada a nadie. Eres tú quien debe. Siempre recuerda eso”.

McGregor continuó con otra foto de él mismo riéndose, sosteniendo lo que parece un porro, escribiendo: ” Algunos se ríen de ese Cherry Pick Kush”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) el 5 de Nov de 2018 a las 5:13 PST

*El primer portal sobre la marihuana en español