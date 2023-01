Confundir Arabia Saudita con Sudáfrica: la embarrada de Cristiano Ronaldo en su bienvenida al Al-Nassr

.Publicidad.

La noticia del día en el fútbol internacional fue la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita. En un hecho que parecía nunca iba a suceder, el jugador portugués firmó con el Al-Nassr hasta junio del 2025 y se convirtió en el futbolista mejor pago del fútbol actual, con un sueldo de 200 millones de dólares por temporada.

El recibimiento fue apoteósico. Cristiano Ronaldo llegó en un avión privado del cual bajó pisando una alfombra roja. Rápidamente fue llevado al hotel en donde se hospedará hasta que le acomoden su nueva casa; y después fue a la sede del club donde se llevó a cabo su presentación oficial. Allí, las directivas le dieron la bienvenida y el jugador habló de este nuevo reto; sin embargo, sucedió algo que no escapó a los oídos de nadie.

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Y es que cuando Cristiano Ronaldo quiso referirse a Arabia Saudita tuvo un lapsus en el que confundió al país de medio oriente con uno de África. "Para mí, no es el final de mi carrera venir a Sudáfrica. Quería el cambio y no me importa lo que diga la gente” fueron las palabras que causaron las burlas.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa 😅pic.twitter.com/2wjlh5giQ5 — SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023

Ahora bien, el tema quedó hasta ahí y la presentación continuó sin más problemas. Cristiano fue a conocer a toda la plantilla del Al-Nassr, en donde está David Ospina, e inició su nuevo ciclo en una liga donde nunca nadie creyó verle jugar.