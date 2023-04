Confesiones del 'abogado malvado' que defiende a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia

Por: Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes |

abril 03, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Si usted es una de esas personas que considera que un abogado es malvado e indigno, porque en el ejercicio de su profesión representa a personas que han sido indiciadas o que están en la cárcel o que han dedicado su vida a estar por fuera de los márgenes de lo que para el común de las personas es la ¨legalidad¨, entonces esta columna, si me regala tres minutos, es para usted.

Sonará lógico y quizá absurdo mencionarlo, pero el abogado no es el cliente. Sí, parece una bobada decirlo, sin embargo, tal vez usted no haya logrado hacer tal diferenciación o no lo quiera. En otras palabras, cuando los abogados aceptamos representar a alguien señalado de robar, estafar o asesinar, eso no nos convierte en ladrones, estafadores o asesinos.

-Publicidad.-

Con lo anterior claro, eso espero, debo mencionar que la Constitución Política, en su artículo 29 consagró el derecho fundamental al debido proceso, haciendo extensiva su aplicación “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Una de las principales garantías del debido proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido, como la oportunidad reconocida a toda persona, en cualquier proceso sea judicial o administrativo, de ser oída, de hacer valer sus propias razones, de controvertir pruebas en contra, solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga.

En ese orden de ideas, es muy importante que tengamos claro que cualquier persona, sin distingo de ninguna clase, ni ideología política y sin importar el tipo de delito por el cual esté señalado, tiene derecho a la defensa, un derecho que nadie puede vulnerarle.

Publicidad.

¿Y por qué dedico este espacio a hablar de esto? Es muy simple, por mi ejercicio profesional como abogado actualmente me encuentro representando a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en su proceso de entrar en la Paz Total, promovida por el gobierno Petro, como una de sus políticas de Estado, lo cual ha llevado a algunas personas a insultarme y llamarme “vendido” e incluso algunos me catalogan como ¨apologista del delito¨, pasando por la desfachatez de solicitar el ser eliminados de redes sociales, contactos, etc., como si la pasión por el derecho penal, te hiciera merecedor de semejante escarnio.

Es muy importante saber diferenciar los roles. Sí, represento a este grupo que está al margen de la Ley, primero porque creo en la justicia y segundo porque considero que acogerse a la Paz Total es la única forma de parar el sufrimiento de las comunidades y que todos avancemos por el camino de la reconciliación. Con las balas, el sometimiento, la selectividad de los actores del conflicto y el desdén del Gobierno, jamás habrá Paz.

Los invito a hacer un alto en el camino y a dejar de hacer juicios de valor. Estamos ante un momento de la historia que requiere de nuestra capacidad para entendernos y buscar soluciones conjuntas. Los colombianos merecemos vivir algún día sin zozobra y sin miedo.