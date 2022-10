"Ojalá les hubiésemos hecho un servicio" La confesión de la modelo que apareció con jugadores de Santa Fe

.Publicidad.

Este 11 de octubre, los hinchas de Santa Fe se indignaron con una fotografía que apareció en la redes, donde varios jugadores del equipo bogotano compartían con dos modelos de OnlyFans. Los rumores no se hicieron esperar, y varios aseguraron que las mujeres les habían prestado un servicio sexual a los jugadores. Sin embargo, la realidad fue otra; y la misma modelo, Spencer Castillo, fue quien aseguró que solamente fue una fotografía.

Un usuario en la red Instagram le preguntó si verdaderamente habían compartido algo más con los jugadores de Santa Fe, a lo que ella respondió que no. "No sé de dónde sacan eso de los chicos. Ellos no hicieron nada con nosotras. Íbamos para otro piso diferente y noté que venían entrando como muchas personas y pregunté en la recepción que qué equipo era. Me dijeron que eran los de Santa Fe, entonces yo les pedí una foto" fueron sus palabras.

Así mismo, aseguró que después de tomada la fotografía, tanto ellas como los jugadores subieron al ascensor y hasta ahí llegó el encuentro. No hicieron nada con ellas y todos los rumores de que había pasado algo mas eran falsos. Aun así, dejó muy claro que si los jugadores hubiesen querido, les habría prestado el servicio sin ningún problema.

Contacté a la mujer que publicó la foto con los jugadores de Santa Fe y me respondió. Les dejo el audio de lo que dicen. pic.twitter.com/5DUc0DQnpf — César Herrera Hortúa (@CesarHerreraH) October 11, 2022