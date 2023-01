Pensaban que estaba muerto: Conductor borracho se quedó dormido en un carril de Transmilenio

A pesar de que las autoridades intentaron despertarlo con fuertes golpes en la ventana, el hombre no reaccionó. Así de buena estuvo la rumba

Bogotá no se acostumbra a las particulares situaciones que se presentan todos los días en la ciudad. Recientemente, un hombre obstruyó un carril exclusivo de transmilenio al quedarse dormido dentro de su carro.

Cuando la policía y agentes de tránsito llegaron al lugar donde se encontraba el vehículo que estaba ocupando todo el carril del transporte público de Bogotá, lo hicieron con una grúa para hacer el proceso de inmovilización. Esto sin contar que no obtendrían respuesta alguna del hombre que se encontraba al interior del carro.

Las autoridades comenzaron a golpear el vidrio del conductor y al no ver que no reaccionaba comenzaron a hacerlo con más fuerza, en el video compartido por un periodista de RCN, se ve que el hombre no salió oportunamente.

Transmilenio en su momento informó que los articulados tenían que desviarse, tomar el carril mixto y cuadras más adelante ingresar nuevamente al carril exclusivo, puesto que el vehículo obstruía completamente el paso de los buses del sistema de transporte.

#TMahora (9:51 a.m.) Por vehículo particular detenido en el carril exclusivo por la Carrera 30 con Calle 45, en el sector de la Universidad Nacional, la flota troncal sale al carril mixto e ingresa nuevamente al exclusivo en la Carrera 33. pic.twitter.com/scBG4vsVEP — TransMilenio (@TransMilenio) January 26, 2023

Horas más tarde las autoridades informaron que el hombre presentó un alto grado de alcohol en la sangre. Ante el particular hecho el hombre deberá pagar una multa de 25 millones, su licencia le será suspendida por 10 años y su carro deberá estar en patios por al menos 10 días.

Aunque en redes sociales muchas personas criticaron el actuar del hombre, muchos otros terminaron criticando a las autoridades porque según ellos se dio un mal manejo de la situación, ya que no debieron llevar una grúa, sino una ambulancia porque se podía tratar de un accidente.

“El tipo podría tener un accidente cerebrovascular y las autoridades antes de traer una ambulancia trajeron una grúa para inmovilizar el carro”, “Descartaron un evento cardíaco o neurológico? Más que grúa, tal vez lo que puede estar necesitando es una ayuda médica URGENTE”, “Falta una mejor acción de parte de las autoridades, sino atiende al llamado, deben abrirle la puerta ninguno sabe que tiene la persona, si sufrió infarto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el trino del periodista.

