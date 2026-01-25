Concejo de Bogotá pone la lupa a la millonada que se habría perdido con la segunda línea del Metro

El concejal Rubén Torrado pedirá respuestas al gerente del Metro, Leonidas Narváez, por millonarios recursos que se podrían haber perdido en este proceso

enero 25, 2026

En el Concejo de Bogotá, durante la sesión de la Comisión de Hacienda, se propuso reabrir la subcomisión de Vigilancia y Control de la Segunda Línea del Metro de Bogotá. La solicitud fue hecha por el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado.

“Alcalde Carlos Fernando Galán, propuse en el Concejo de Bogotá reabrir la subcomisión de Vigilancia y Control de la Segunda Línea del Metro. No podemos permitir que se siga aplazando la segunda fase de este importante proyecto para la capital por falta de planeación y formulación”, sostuvo.

La iniciativa, que fue bien recibida por un gran número de cabildantes, surgió luego de que el alcalde mayor confirmara que se declaró desierta la licitación de esta segunda fase del Metro de la ciudad.

“Esta segunda línea les va a solucionar la vida a millones de personas en Suba y Engativá. Bogotá no puede seguir perdiendo millonarios recursos en estudios y profesionales especializados, para que al final se declare un proceso desierto”, añadió Torrado.

Asimismo, confirmó que lo que pasó con este proceso ya lo habían venido advirtiendo desde la corporación pública y que, con el nuevo anuncio de una licitación internacional por parte de Galán, el retraso de la adjudicación de la segunda línea ya sería de 3 años.

“Lo que pasó hoy con la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá ya lo habíamos advertido varios concejales. Recordemos que la adjudicación inicial de este contrato estaba para 2024 y ahora será para el primer trimestre de 2027: serían ya tres años de retrasos”, concluyó.

