Con uñas y dientes Epa Colombia defendió a Andrea Valdiri

“Me están preguntando por qué no escogí a otros doctores para que me hicieran el procedimiento. Yo sabía que nadie, ningún cirujano en este país era capaz de hacerlo, el único que se le midió el mío” inició Yina Calderón en sus redes sociales para hablar de su más reciente cirugía donde se quitó una costilla flotante, se hizo un amarre de músculos y reducción de senos, todo para según ella convertirse en la próxima Barbie colombiana. Todo iba bien hasta que mencionó a la también inlfuenciadora Andrea Valdiri, su cirujano y reciente cirugía estética.

“Yo admiro a Andrea, es emprendedora, verraca, sencilla, tengo mucho que aprenderle, pero de que quedó gorda, quedó gorda, ese cirujano no es, la dejó gorda, la cirugía y la platica se perdió, para quedar como uno está, pues para eso no se opera” inició sin pelos en la lengua sin pensar siquiera que la barranquillera daría su punto de vista y para nada alegre. Con manga remangada, Valdiri habló sobre la DJ hasta el punto de llamarla hipócrita.

“Tú siempre me has dicho que me has admirado y miles de cosas, pero no seas hipócrita, por qué no conectas la lengua con el cerebro. Mami yo tengo dos hijas mi amor tu no has pasado por ninguna, cuando te deformes el cuerpo a punta de amor de lo que es tener un hijo, ese día hablamos tu y yo. Coge tu lengua y métetela en lo más profundo de tu cuerpo, y dile a tu mamá que te pide respeto en red sociales, que su hija tiene que respetar primero” y finalizó hasta mandando a la dueña de fajas a un psiquiatra.

En ese mismo instante fue cuando Epa Colombia salió a defender a Andrea en sus redes sociales, y solo con un texto dejó expresada su posición. “Me encanta la Valdiri como peina a Yina. No te metas con el amor platónico de Epa Colombia. Aprende a respetar los emprendimientos” afirmó, pero Yina no se quedó atrás atacando a la empresaria. “Cuando uno tiene un traga así uno mira por dónde se le mete, ella ni siquiera viene al caso, ella puede dar su punto de vista sobre mi cirugía y yo doy el mío sobre Andrea. Lo que pasa es que a ella le dio lío porque sabe que es verdad. Uno de mujer sabe cuándo perdió la platica”.

