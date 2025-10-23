- Con una firma gringa de lobistas y 8 funcionarios de carrera el embajador García-Peña enfrenta la crisis con Trump

La embajada en Washington contrató la firma DGA para asesorar las relaiones con EE. UU. y con su equipo de profesionales colombianos busca afrontar las dificultades

Daniel Garcia -Peña aterrizó en Washington hace un año largo, en mayo del año pasado a reemplazar en el cargo a Luis Gilberto Murillo quien había sido nombrado canciller, tras la crisis de los pasaportes que sacaron a Álvaro Leyva del cargo. Estados Unidos para el historiador y académico, quien se había reencontrado con Gustavo Petro después de una dura ruptura en la Alcaldía en Bogotá, no le resultaba un país extraño.

Nieto de Roberto García-Peña el director emérito de El Tiempo, su papá, llamado también Roberto, fue cónsul de Colombia en Miami, con lo cual Daniel creció en Estados Unidos y luego estudió allí Historia en la Universidad Belmont Abbey en Carolina del Norte. Así terminó convirtiéndose en un conocedor de la historia norteamericana de la que daba clase en la Universidad de Los Andes antes de ser nombrado embajador.

Desde que llegó el 24 de mayo del 2024 no ha tenido un solo día fácil, aunque la actual es la peor de los tres años del gobierno Petro, sin olvidar los días difíciles con Trump recién llegado al poder, a raíz de la drástica deportación de colombianos ordenada desde la Casa Blanca este 27 de enero.

La dupla del embajador y el entonces canciller Luis Gilberto, además de colegas, viejos amigos, fue efectiva para superar aquella crisis que permitió navegar con tranquilidad en medio de la zozobra internacional suscitada por las amenazas con los aranceles.

Los problemas continuaron. Hace poco más debió enfrentar el anuncio de la descertificación con el que reeditó los días aciagos del cuatrenio de Ernesto Samper y luego llegó la tormentosa visita de Petro a la Asamblea de la ONU que terminó con arenga en las calles de Nueva York contra la intervención israelí en Gaza sin olvidar los ataques a Trump con el retiro de la visa al presidente como remate de faena.

Todo esto lo ha tenido que enfrentar García-Peña en la soledad de la embajada en Washington. La canciller Rosa Villavicencio quien no tiene visa para entrar a Estados Unidos ni la experiencia diplomática que demandan las difíciles circunstancias, lo llamó a consultas cumpliendo instrucciones presidenciales y el embajador estuvo presente en el Consejo de Ministros en el que fue tratado de manera descortés por el presidente tras haber recibido el día anterior en Palacio al embajador encargado John McNamara.

Cómo se está defendiendo García-Peña en Washington

El embajador no ha tenido alternativa distinta a fortalecer su estrategia diplomática para moverse en el difícil ambiente del Departamento de Estado para el gobierno Petro. Cuenta con un equipo de ocho funcionarios de carrera y un asesor externo clave como es el DGA Group Goverment Relations LLC al que presentó el pasado 31 de julio ante el Departamento de Justicia norteamericano., un requisito obligatorio por la Foreign Agents Registration Act (Ley de Registro de Agentes Extranjeros) vigente desde 1938- .

DGA es una prestigiosa firma de lobby que cofundó la ex secretaria de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright en junio del 2021, y que contrató Colombia por USD $720.000 para prestar servicios de relaciones públicas y cabildeo estratégico por un año pagaderos en USD60.000 mensuales. La suma es un poco mayor a la que se le pagaba a la firma anterior, que manejó el embajador Luis Gilberto Murillo, FGS Global hasta el 31 de agosto del año pasado, por USD45.000 al mes. Durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque. Desde 2008 y hasta 2022 esa tarea la llevaba la empresa Fratelli Group.

Los ocho de Washington

A juzgar por lo dicho por el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros de 21 de octubre, hasta ahora se están esperando resultados de las gestiones. Esas gestiones también las lleva la embajada liderada por García-Peña con su equipo de funcionarios de carrera, entre los cuales su mano derecha, Daniel Ávila, quien fue encargados de negocios durante la ausencia de Murillo antes de la posesión del actual embajador. En enero de 2025, fue anunciado como el nuevo vicecanciller de Colombia, designación que estaba en trámite en ese momento

Andrea Jiménez Herrera es ministra plenipotenciaria, y directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, antes había sido directora regional de Migración Colombia, Claudia Cuevas, ministra consejera, es el apoyo en temas de los que ha trabajado como derechos humanos y drogas, Ana Daza, consejera, es reconocida por su experiencia en derechos humanos, seguridad, justicia y paz. Ha trabajado como investigadora y consultora en Colombia, liderando programas relacionados con la justicia transicional y la implementación de acuerdos de paz. Mercedes Osma lleva las comunicaciones.

Los que apoyan y los radicales en contra

El embajador Garc{ia-Peña y el ministro consejero Oscar Gamboa, su mano derecha en las relaciones con el Congreso

El valluno Oscar Gamboa, es ministro consejero, pieza clave en el equipo de Garc{ia- Peña porque maneja las relaciones con el Congreso. Fue nombrado en Washington por el presidente Ivàn Duque, y aspiró como candidato a la Gobernación del Valle. Conoce de memoria los congresistas que de alguna manera apoyan a Colombia y los que son radicales en contra. Estos últimos son ampliamente conocidos y son los representantes republicanos por Florida, Mario Dìaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez.

En el otro platillo de la balanza están el colombiano senador republicano por Ohio Bernie Moreno, muy cercano al presidente Donald Trump, de quien se dice que ha servido de puente a algunos empresarios colombianos para entrar en Washington. El representante demócrata por Arizona, el también colombiano, Rubèn Gallego.

Entre los de origen estadounidense están el senador republicano por Tennessee Bill Hagerty copresidente honorario del grupo US‑Colombia Advisory Group de Atlantic Council que tiene como objetivo promover cooperación entre Estados Unidos y Colombia, el representante demócrata por Nueva York, Gregory Meeks, afrodescendiente, lideró una delegación del Congreso a Colombia en diciembre de 2024 para reunirse con autoridades colombianas y representantes de pueblos afro e indígenas, enfocándose en la implementación del “Capítulo Étnico” del acuerdo de paz de 2016.

Robert Jacobsen Menéndez Jr., como representante demócrata de Nueva Jersey continúa la tradición política de su padre, Bob Menéndez, quien fue senador. Jr, actualmente forma parte del Comité de Energía y Comercio de la Cámara. Dan Crenshaw, representante republicano de Texas, tiene una relación significativa con Colombia, principalmente en la lucha contra los carteles de drogas y la cooperación en seguridad regional. Crenshaw pasó parte de su infancia en Bogotá, donde fue estudiante del Colegio Nueva Granada.

