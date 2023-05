.Publicidad.

Para Walfrando Forero, exalcalde de Tocancipá, haber sido destituido por la Procuraduría por no reportar que tenía $400 millones en un banco de Panamá y por no poder demostrar cómo su familia se había enriquecido con cerca de $1000 millones no es motivo suficiente para no volver a intentar ocupar dicho cargo.

En Tocancipá ya se están recogiendo firmas para inscribir su candidatura y su nombre ya aparece en la plataforma del Consejo Nacional Electoral.

Forero ha asegurado que todo se trata de una persecución y que, al tratarse de un fallo en primera instancia, de ninguna manera ha perdido sus derechos políticos. Sus aspiraciones por llegar nuevamente a la Alcaldía del municipio cundinamarqués han prendido las alarmas de varios ciudadanos, pero otros tantos aceptaron con gusto una invitación a su finca para comer pescado gratis durante la semana santa.

