Con los USD$ 88 millones que le dio Adidas ¿Jesurum no tiene como pagar un DT mejor que Rueda?

Hace unas semanas Adidas le dio a la Federación Colombiana de Fútbol 88 millones de dólares en concepto de patrocinio pagaderos en 10 años. Buena parte de esa tajada va directamente para la selección Colombia quien ya luce una sede deportiva extraordinaria en Barranquilla cuyo costo fue de 10 millones de dólares. Se reparte plata a diestra y siniestra, los patrocinadores son generosos y el fútbol, o mejor dicho, la Selección, es el único estamento deportivo que cuenta con un verdadero apoyo y patrocinio.

Sin embargo nos quedamos con más de lo mismo. La gran mayoría de nuestros jugadores actúan en ligas tops, las mejores del mundo, y necesitan un técnico que hable el mismo idioma. Era contraproducente traer a un técnico que venía de fracasar en Chile así tuviera una hoja de vida estelar, pero, si ya sabíamos que con un técnico realmente top como Pekerman se podían potenciar nuestros jugadores, ¿por qué no buscamos alguien realmente de ese tamaño?

Es poco común que clasifiquemos al mundial con técnicos nacionales, los únicos que lo pudieron hacer fue Maturana y Bolillo y Rueda va a fracasar. Si, podemos estar cuartos, pero tenemos que viajar a Argentina y a Venezuela y hay que robar puntos en esas visitas. No hay como pensar de manera optimista. Además tenemos una dirigencia absolutamente parasitaria y un periodismo que en su gran mayoría no lo cuestiona.

Con el patrocinio que entregó Adidas, ¿no daría para contratar un técnico de esos de jerarquía, que moleste a Carlos Antonio Vélez cerrándole su camerino? ¿Nos van a decir en nuestra cara que no hay cómo pagar a un Bielsa, por ejemplo, a un Marcelo Gallardo? ¿Quedará algo de plata después del whisky? Esas preguntas no podemos responderlas, no estamos capacitados de hacerlo. Sin embargo la situación de Rueda, así clasifique al mundial, es insostenible. No hay nivel, no hay goles, no hay juego y si hay jugadores. Sin embargo, con una dirigencia así, es imposible esperar resultados alentadores. La manera como sacaron a Pekerman es más que sintomático. Lo primero que debe haber es una purga en la dirigencia, subir y darle el verdadero nivel que deben tener idolos perfectamente preparados como Iván Ramiro Cordoba. Pero el teflón de Jesurum es absoluta.

