- Con las horas contadas para dejar la Casa de Nariño, Petro aprobó carretera en el Cauca que estuvo en planos 50 años

Con 14 túneles y 125 puentes, la nueva doble calzada busca esquivar la falla del Romeral. El proyecto promete 180.000 empleos y reducir el viaje a Pasto en 3 horas

El gobierno de Petro no podía irse sin aprobar la variante prometida y en momentos en que el Cauca afronta una difícil situación de orden público y las comunidades y sectores productivos intentan sacar adelante numerosos proyectos, que, entre importantes obstáculos, han tenido la carencia de vías para sacar sus productos al mercado.

Los estudios originales para esquivar la falla geológica del Romeral fueron adelantados hace más de 50 años por la firma del ingeniero Pablo Emilio Bravo, con diseño para una calzada entre el tramo Timbío-El Estanquillo. Pero por falta de dolientes de peso en Planeación Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y ante los sucesivos presidentes nativos de otras regiones de mayor músculo económico, su ejecución no fue priorizada ni financiada. Se concentraron en la construcción de autopistas en el centro del país, Antioquia y la Costa, donde influyó más la presión de políticos interesados en valorizar predios comprados con información privilegiada (el expresidente Álvaro Uribe y el exgobernador Luis Pérez, entre otros).

Según recordó el senador Temístocles Ortega, cuando por segunda vez fue gobernador en el 2015, junto con la Asociación Caucana de Ingenieros, gestionó para que la variante Timbío-El Estanquillo fuera aprobada; pero esto solo se cristalizó con el ascenso de Petro a la presidencia. La emergencia en la vereda El Chontaduro (Rosas), que bloqueó la Panamericana por tres meses con billonarias pérdidas, convenció al gobierno de que no podían seguir enterrando dinero en remiendos sobre la falla de El Romeral.

Ahí fue cuando se empoderó del proyecto ampliando sus estudios para construirla en doble calzada desde Popayán al Estanquillo, con inversiones por $8,82 billones. El macroproyecto incluye:

Levantar 14 túneles con un total de 17,9 kilómetros.

con un total de 17,9 kilómetros. Construir 125 puentes y 62,4 kilómetros de doble calzada.

y 62,4 kilómetros de doble calzada. 9 intersecciones nuevas y 15 puentes peatonales.

Ante la falta de interés de las grandes constructoras por el esquema de concesiones largas, el Gobierno agenció financiar el 97% del proyecto con recursos de la nación y solo el 3% mediante peajes.

Son buenas noticias para el Cauca: se calculan 180.000 empleos y, con la terminación de las dobles calzadas hacia Santander de Quilichao y Jamundí, la comunicación de Cali con Pasto se reduciría de 2 a 3 horas. Este proyecto, sumado a la pavimentación de vías hacia López del Micay por El Plateado, incentivará la producción agropecuaria y el turismo ecológico.

El contrato quedó en manos de la única oferente, la firma Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, con capital mayoritario de Inglaterra (la misma que remodelará El Campín en Bogotá). La variante contempla dos años de pre-construcción, cuatro años y medio de construcción y 18 años de operación y mantenimiento.

