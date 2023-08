Con la 'Toma Cultural' Somos Territorio de Sueños (de Ciudades Sin Borde) Bogotá fue un 10 en integración

Por: Daniela Esquivel Cañón |

agosto 30, 2023

Más de 100 personas entre venezolanas y colombianas se unieron en torno al arte, la cultura y la gastronomía para decirle SÍ a la integración colombo-venezolana. La cita se dio en el evento Toma Cultural Somos Territorio de Sueños, el cual fue desarrollado por Ciudades Sin Borde, un proyecto financiado por el fondo Vivir con Dignidad operado por UNOPS con recursos de la Unión Europea, e implementado por la Universidad de Antioquia y Casa de las Estrategias en Colombia.

El pasado sábado 26 de agosto se llevó a cabo la Toma Cultural Somos Territorio de Sueños en el Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes, Refugiados y Retornados (Cedid) de Britalia, ubicado en la localidad de Kennedy.

El evento tuvo como propósito promover la integración entre la población migrante y refugiada de origen venezolano y la comunidad de acogida.

La jornada contó con la participación de varias organizaciones aliadas: Aldeas infantiles, Capital Salud, El Derecho a No Obedecer, la Secretaría Distrital de Integración Social y fue amenizado por las presentaciones artísticas de Danzas Eilmar.

En la jornada se realizaron diferentes actividades para los más de cien asistentes, entre ellos: niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas.

A las nueve de la mañana empezaron a llegar, uno a uno, los asistentes, quienes fueron recibidos por Franklin Mata, presentador oficial del evento, quien les contó-con ayuda de representantes de las organizaciones aliadas- sobre los diferentes stands y la oferta de servicios disponible en el espacio para que se acercaran.

Sin duda alguna, el que mayor resonancia tuvo en los y las asistentes fue el mural de la integración, liderado por El Derecho a No Obedecer. La idea del espacio fue imaginarse cómo podemos construir territorios sin borde. Con pinturas, pinceles, marcadores, recortes de revistas, colores y más implementos, cada quien plasmó su idea en un gran mural que refleja la creatividad y el lado artístico de cada uno de las y los participantes.

Sobre las 10 de la mañana se vivió con mucha alegría la primera presentación cultural del día a cargo de Danzas Eilmar, una agrupación que se preocupa por promover la integración colombo- venezolana a través de la danza. El color y la alegría del folclor colombiano y venezolano dijo presente en esta Toma Cultural. En total fueron más de cinco las presentaciones que el grupo realizó y donde estuvieron presentes niños, niñas, adolescentes y madres de familia.

A la programación se sumó Capital Salud y el Cedid para brindar información, asesoría y referenciación en temas de acceso a la salud y de servicios a los cuales pueden acceder como migrantes y refugiados venezolanos en Colombia según su estatus migratorio. También se dispusieron espacios donde se pudiera aprender más de la cultura de cada país por medio de sus jergas y dichos, su cultura y su gastronomía.

Máster chef, versión arepa abrió una vez más el debate acerca del origen de la arepa…¿la arepa es venezolana o colombiana? Sin importar de dónde es, la dinámica unió en parejas a personas de Venezuela y Colombia, quienes crearon su versión de arepa rellena. Antes de dar inicio con la cocinada, un grupo de mujeres de Venezuela explicó algunos ingredientes que suelen usar en sus arepas y también, una de ellas, contó de dónde viene el nombre de “reina pepida”, como se le conoce a unas de las arepas rellenas más reconocidas de Venezuela.

Durante más de tres horas organizaciones, asistentes, bailarines y equipo de staff disfrutaron de una mañana llena de color, música, alegría y canto. El evento finalizó sobre las 12: 30 del medio día y cumplió con el objetivo propuesto de ser un 10 en integración. “Yo vine a ver a mi hija bailar y me voy con algo más que haberla visto, me llevo el haber compartido con personas de otra cultura, me llevo conocimiento culinario e histórico. Fue un rato muy agradable para liberarse de tanto estrés”, manifestó Juan Crespo, asistente al evento.

El motivante

La Toma Cultural hace parte de las acciones educomunicativas que se ha trazado Ciudades Sin Bordes para contribuir no solo a la integración y desarrollo de la población venezolana en Colombia, sino también a la creación de nuevas narrativas donde la discriminación, la xenofobia y la aporofobia hacia la población migrante y refugiada venezolana sea cosa del pasado y se dé una integración con la comunidad de acogida.

Según el DANE a Colombia han llegado más de dos millones de venezolanos, la mayoría de ellos en busca de vivienda, empleo y mejores condiciones de vida. Se estima que el 24% de esta población se encuentra en Bogotá.

Es por eso que Bogotá es una de las ciudades en las que el proyecto de Ciudades Sin Borde está siendo implementado. Junto a la capital; Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Apartadó son las otras cinco ciudades donde el Proyecto es ejecutado y donde se tiene incidencia.

Para Laura Reinosa, enlace Territorial en Bogotá, lo que se buscaba con esta Toma era “integrar organizaciones de base comunitaria de personas migrantes venezolanas con personas colombianas para hacer un reconocimiento cultural, entender que en cada uno hay algo del otro y comprender la migración para así como colombianos acoger de formas más humana a quien migra.

En los próximos meses Ciudades Sin Borde y Bogotá volverá a apostarle a otra Toma Cultural, ya no para ser un 10 sino un 20/10 en integración. ¡Pronto nos volvemos a encontrar!