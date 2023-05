Con la justicia encima, Uribe sigue en campaña para Alcaldías y Gobernaciones

.Publicidad.

Mientras en Bogotá, se jugaba su suerte en los estrados judiciales, Álvaro Uribe no alteraba sus planes políticos de recolocar al Centro Democrático en las elecciones de Alcaldías y Gobernaciones. La esperanza del expresidente estaba puesta en la jueza Laura Barrera, que al final decidió dejar abierto el proceso penal por el presunto delito de soborno de testigos que avanza en su contra, pero las cosas no salieron y el Fiscal Javier Cárdenas no logró su propósito de dar por prelucido el caso, con lo cual Uribe se habría quitado un piano de encima.

La defensa de Uribe cuenta con prestigiosos penalistas como Jaime Granados y Jaime Lombana. Uno de los escenarios que pueden estar contemplando, en caso de que la apelación del Fiscal en el Tribunal Superior de Bogotá no prospere y se insista en negar la preclusión, es presentar una tutela a la Corte Suprema de Justicia que podría terminar en la Corte Constitucional, con lo cual el caso se prolongaría en el tiempo; quedan tres años de plazo para que se emita cualquier decisión judicial.

-Publicidad.-

Entre tanto el expresidente tiene su energía puesta en el escenario electoral de octubre, un espacio que no piensa dejarle libre al Pacto Histórico. Después de un recorrido por distintas regiones con un programa electoral de tres puntos para los candidatos del Centro Democrático, Uribe remató en Medellín donde destapó sus cartas en favor el exalcalde Fico Gutiérrez como el candidato óptimo para derrotar la continuidad de Daniel Quintero en la ciudad.

Pedimos votar por el doctor Federico Gutiérrez y por nuestra lista al Concejo. Compromisos: Austeridad y transparencia Lucha contra la violencia y contra la drogadicción Política de superación de hambre y de superación de desempleo juvenil pic.twitter.com/zg7zwgfpkO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 22, 2023

Publicidad.

Quintero y Uribe tienen una pelea casada y todo el esfuerzo político del expresidente, donde siempre había mandado hasta las pasadas elecciones en las que su candidato Alfredo Ramos terminó derrotado, está puesto en atajar el movimiento Independientes liderado por el Alcalde. De allí que uno de los alfiles uribistas, Jorge Obdulio Gaviria encabece la lista a la Asamblea de Antioquia. Van con toda y más con el antecedente de la alianza de Quintero y Gustavo Petro que le sirvió de punta de lanza para entrar a Antioquia, un departamento completamente antipetrista hasta las pasadas elecciones presidenciales.

También le puede interesar: Tres pesos pesados regresan a la pugna electoral local