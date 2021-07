Con Iván Mejía le hubiera ido mucho mejor a El Cantante del Gol

Publicidad

Estando en el pico de su carrera y ganando fama internacional gracias a la presencia de la Selección Colombia en mundiales, Javi Fernández El Cantante del gol salió inesperadamente de Caracol Televisión. Si había alguien sobre el que se pensaba que el canal no iba a dejar salir de ninguna manera era él, la estrella del periodismo deportivo del canal.

Que El Cantante haya reemplazado con tanta altura a William Vinasco no le importó a Caracol cuando él quiso hacer otros proyectos por fuera. El canal le pedía exclusividad y en esas diferencias que tuvieron de las dos partes ocasionó su salida de Caracol.

¿El canal que lo recibió con los brazos abiertos? Win Sports, lo que quiere decir que también entró a hacer parte de RCN. Era el destino más lógico porque Win es el único canal colombiano exclusivamente deportivo. Fernández llegaba al canal obviamente como la gran estrella, directo a narrar los partidos más importantes del fútbol colombiano y la Selección Colombia en la Copa América.

Sin embargo, ser el narrador estrella de Win y RCN viene con una lápida escondida debajo del brazo. Esta posición implica que su pareja como comentarista es Carlos Antonio Vélez, y parte de su fracaso en los partidos radica en sus compañeros de transmisión.

No solo tiene que cargar con toda la mala reputación que Vélez le trae, sino que además Faryd Mondragón también está presente en las transmisiones, lo que implica vivir con los comentarios constantes del exarquero que no aportan en lo absoluto. Además, Vélez ya ni acerta en conceptos futbolísticos como el caso de un gol del Cali en evidente fuera de juego, pero él dijo que era completamente legal.

El cambio de popularidad de El Cantante del Gol fue del cielo a la tierra y no solo por el canal. Con unos compañeros uribista y cizañero como Vélez, o detestado por el público como Mondragón, resulta imposible no pensar cómo habría sido Fernández al lado de Iván Mejía.

También amado y odiado por muchos, Mejía por lo menos no carga con esa enorme mala fama que si trae Vélez a sus espaldas. Frentero, no alineado con posturas políticas y sin meter su opinión personal en cada concepto futbolístico, es un hombre mucho menos resistido que Vélez. Ahora goza de un retiro merecido tras su gran carrera periodística, así que infortunadamente para El Cantante no podrá tener la oportunidad de quitarse a Vélez del camino.

