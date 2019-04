Con gracia, Jorge Alfredo Vargas y su combo de Voz Populi le pisa los talones a La Luciernaga

Lo peor para Jorge Alfredo Vargas ya pasó. Lo peor fue haber visto, con apenas 22 años y cuando era reportero del noticiero Criptón, cómo Patricio Samper y Juan Lozano sacaban a rastras de la plaza de Soacha a un malherido Luis Carlos Galán Sarmiento. Lo peor fue haber visto un niño calcinado minutos después de que un bus estallara 500 kilos de dinamita frente al edificio del DAS por orden de Pablo Escobar Gaviria el 6 de diciembre de 1989.

Ahora, a sus 51 años, Jorge Alfredo Vargas le ha sacado punta a su faceta de periodista y presentador de televisión durante muchos años. Cada tarde, de 4 a 7 de la noche dirige una deliciosa partida de locos en el programa de Blu Radio Voz Populi, una aventura que para él comenzó el 3 de septiembre de 2013. Lo peor que le puede pasar ahora es soportar las bromas del comediante Lokillo quien llegó incluso a ponerle los pelos de punta cuando le hizo una broma perversa: mencionar lo intenso que estuvo en el avión que trajo al Papa Francisco en septiembre del 2017.

O aguantarse el mal genio de Felipe Zuleta en pleno estudio de grabación. Con el probable retiro de Gustavo Gómez Córdoba de La Luciernaga, Voz Populi, seis años después de su creación, le pisa los talones a su rival histórico. Sí, con la frescura que empezó a destilar desde 1979 cuando narraba con su magnífica voz los partidos que jugaba su colegio, el Gimnasio Moderno contra el Campestre. En su familia entendieron su destino a pesar de que su papá era matemático y su mamá sicóloga. ¿Cómo no lo iban a entender?

Desde los siete años Jorge Alfredo siempre inmortalizó cada paseo familiar en crónicas. Sus papás gozaban cuando el niño las leía en voz alta. Y las historias tenían un escenario perpetuo: la finca que el abuelo construyó en Viotá, Cundinamarca, en donde no había televisión ni radio porque no había energía eléctrica. Solo habían historias y allí aprendió a narrar con la precisión a la que nos ha acostumbrado en los últimos 30 años.

Fue Iván Mejía Álvarez el hombre que le abrió las puertas. Siendo un pasante lo entrevistó en el Noticiero Criptón. Mejía le vio de entrada la madera, el material de lo que estaba hecho. Empezó siendo un periodista deportivo y en unos cuantos meses ya presentaba las noticias. Lo recuerda como si fuera ayer: el M 19 acababa de liberar a Álvaro Gómez, él tenía en sus manos el videocasete con la exclusiva, las imágenes en donde se veía al líder político entrar a su casa. En el estudio de grabación había un pandemónium. La propia directora y fundadora, Diana Turbay, lo alentó para que empezara a presentar el noticiero. Y así, de buenas a primeras, Jorge Alfredo, el veinteañero, se metió en los hogares colombianos.

Y nunca más salió. Se enamoró de Inés María Zarabaín cuando él entró de jefe de redacción del noticiero QAP, un cargo que le dio sin aspavientos a su juventud, la directora María Elvira Samper. En QAP aprendió del maestro de maestros, Gabriel García Márquez, se casó y se consagró. La última vez que se deprimió fue en julio del 2007, cuando entrevistó a las once viudas de los diputados del Valle. Sacó temple de donde no había para no derrumbarse en la hora y media que duró la entrevista. El dolor se le había acumulado y, apenas llegó a la casa, Inés María lo vio quebrarse. Lloró toda la noche.

Ahora Jorge Alfredo no llora, ahora Jorge Alfredo se ha consolidado como una estrella de la radio nacional. Cada vez su gracia conquista más seguidores para su programa, Voz Populi amenaza ya con destronar el reinado de casi tres décadas de La Luciérnaga, el dueño de la tarde en Colombia.