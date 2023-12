Con el Estéreo Picnic a la cabeza, estos son los conciertos confirmados para 2024 en Colombia

.Publicidad.

En 2023 la agenda de conciertos en Colombia estuvo bastante nutrida, con Festivales como el Estéreo Picnic y Cordillera se puso en alto la vara para el 2024 pues tuvieron a artistas de la talla de Billie Eilish, Tame Impala, Rosalia Lil Nas X, Residente, Dread Mar-I, Andrés Calamaro, entre muchos otros. Le mostramos cuales son algunas de las bandas y cantantes que ya han confirmado presentaciones para el siguiente año.

Conciertos en Colombia 2024

Paulina Rubio – 16 de febrero

Los fanáticos de Paulina Rubio, que esperaban asistir el 28 de julio de este año al Movistar Arena para ver en vivo a la artista, fueron informados que tendrán que esperar algunos meses más para poder hacer el sueño realidad.

📣Les informamos que el concierto de Paulina Rubio ha sido reprogramado para el próximo 16 de febrero en el @movistararenaco . Sabemos que han estado esperando con ansias este emocionante evento, y queremos asegurarnos de brindarles la mejor experiencia posible 🙌🏼 pic.twitter.com/X6zNLvOLQg — TBL Live (@TBL_Live) July 24, 2023

Festival Suena Vol. 2 - 17 de febrero

El Movistar Arena será el hogar de la segunda edición de este festival que reúne música de varios géneros, desde la electrónica hasta lo urbano, y que trae artistas de renombre internacional como The Chainsmokers, Jonas Blue y más.

Gilberto Santa Rosa – 24 de febrero

El Caballero de la Salsa se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 24 de febrero en la que será una de las paradas de su gira Auténtico con la que celebrará 50 años de carrera artística.

Greeicy Rendon – 15 de marzo

La talentosa artista caleña Greeicy Rendón realizará un concierto en Bogotá el 15 de marzo de 2024 en el Movistar Arena. La artista colombiana presentará su gira Yeliana.

Festival Estéreo Picnic - 21,22, 23 y 24 de marzo

El festival de música más grande de Colombia llega con varios artistas invitados, y por primera vez se realizará en el Parque Simón Bolívar. Entre los artistas más importantes de esta edición están Sam Smith, Feid, Blink 182, Paramore, entre otros.

Karol G - 5 y 6 de abril

Después de su ‘Mañana será más bonito fest’ en Medellín, el cual muchos han catalogado como uno de los eventos más importantes de la ciudad. La paisa llegará a la ciudad de Bogotá al estadio Nemesio Camacho El Campín, el próximo mes de abril.

Maná - 12 y 13 de abril

La icónica banda mexicana llega al Movistar Arena el próximo año. Inicialmente, la única fecha que había era la del 12, pero debido a que hicieron lograron rápidamente la venta total de la boletería, agregaron un día más a su visita a Colombia.

Juanes - 24 de mayo

El cantante antioqueño se va de gira por Colombia y el 24 de mayo tiene su parada en el Movistar Arena de Bogotá, pero también visitará Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga.

Louis Tomlinson - 28 de mayo

El ex integrante de la banda británica One Direction regresa a Colombia poco tiempo después de su última visita fue en junio de 2022 para promocionar su álbum Walls, pero esta vez se presentará en el Coliseo MedPlus como parte de su gira Faith in the Future.

Morat - 6 y 7 de julio

Por primera vez la banda bogotana se presenta en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, después de haber llenado cinco fechas consecutivas el Movistar Arena.

Iron Maiden - 24 de noviembre

Como parte del Future Past Tour, la banda británica de heavy metal llega a El Campín, doce años después de su última presentación en el país, que tuvo lugar en el Parque Simón Bolívar.