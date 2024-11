- Con artes vivas, fanzines y conciertos, jóvenes artistas de Colombia se encuentran en 'Retumba'

Por: Renata Rincón |

noviembre 22, 2024

Jóvenes artistas de Antioquia, Atlántico, Caquetá, Santander, Valle del Cauca y distintas localidades de Bogotá se reunirán en la capital para participar en Retumba, un encuentro donde la juventud podrá dialogar, crear y reflexionar a través de actividades artísticas en torno a temas como la ancestralidad y el futuro, la cultura popular y la diversidad. El evento se llevará a cabo en el Centro Nacional de las Artes del 21 al 24 de noviembre.

La programación incluirá artes vivas, sesiones de DJ y presentaciones musicales de artistas como Kei Linch, La Farmakos, Bullenrap y Caperooza. También habrá una exposición fotográfica en gran formato y una feria de emprendimiento, además de obras de artes escénicas de agrupaciones de la Universidad del Rosario, la UPN, Univalle y Unicaldas, seleccionados a través de Contracorriente, el festival enfocado en grupos universitarios de artes escénicas, que celebra su segunda edición en el marco de este gran encuentro juvenil, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Retumba: Encuentro de Jóvenes 2024 será el espacio donde los seleccionados de tres residencias artísticas podrán desarrollar y compartir sus proyectos. La primera residencia, dedicada a la producción editorial de fanzines, busca explorar y visibilizar narrativas que fortalezcan el pensamiento crítico de la juventud colombiana en torno a su cotidianidad. La segunda se enfocará en los mitos y leyendas populares de Colombia a través de las artes vivas, y la tercera está dirigida a potenciar las capacidades creativas de jóvenes interesados en la experimentación y las vanguardias de la música electrónica.

Sobre Retumba: Encuentro de Jóvenes 2024

El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella se complace en anunciar RETUMBA: Encuentro de Jóvenes 2024. Este evento se erige como un espacio dinámico y vital que busca escuchar y fortalecer el pensamiento crítico entre los jóvenes, invitándoles a explorar la confluencia entre la virtualidad y la realidad. A través de prácticas creativas, RETUMBA enfatiza la importancia de cuestionar las estructuras culturales, sociales y políticas establecidas, promoviendo así una transformación continua de nuestra sociedad.

El término "RETUMBA" no solo evoca un sonido fuerte o un estruendo significativo; también simboliza la resonancia de ideas y experiencias que, al ser compartidas, generan un eco perdurable en cada rincón del país. Frases como “lo que me dijo, aún retumba en mi cabeza” o “hace tiempo retumba en mi mente una idea” ilustran cómo los diálogos generados en este encuentro pueden establecer canales reales de SER, HACER y DECIR entre jóvenes de diversas regiones. Esta plataforma no solo es un evento, sino una oportunidad sostenible para que las técnicas aprendidas, las reflexiones compartidas y los contactos establecidos retumben en cada territorio, enriqueciendo el tejido social.

RETUMBA también sugiere movimiento y transformación, evocando la necesidad de desafiar y transformar los discursos monotemáticos y monocromáticos que han marginado las voces jóvenes en temas relevantes relacionados con las artes, las culturas y los saberes. Este encuentro se plantea como una oportunidad para que los jóvenes se vean como agentes de cambio, explorando nuevas narrativas que reflejen sus realidades y aspiraciones.

Retumba

Programación artística por días

Jueves 21 a domingo 24 de noviembre de 2024

Feria de emprendimiento

Economías populares juveniles

Plazoleta CNA

12:00 m a 8:00 p.m.

Entrada libre

Exposición fotográfica

Bosque de la memoria (resultados de residencias artísticas)

Foyer Sala Delia Zapata

Entrada libre

Muestra de fanzines

Fanzineta (resultados de residencias artísticas)

Lobby Sala Delia Zapata

9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entrada libre

Viernes 22 de noviembre

Taller

Improvisación musical

3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sala Teresita Gómez

Concierto

Caperooza

Plazoleta CNA

6:00 p.m.

Entrada libre

Concierto

Asael Cuesta

Sala Delia Zapata

7:30 p.m.

Entrada libre

Danza

Mandrágora (Universidad del Rosario)

Sala Fanny Mikey

7:30 p.m.

Entrada libre

Teatro

Ensamble Quinto (Unicaldas)

Sala Fanny Mikey

8:00 p.m.

Entrada libre

Sábado 23 de noviembre

Taller

Tambores del Cabildo

10:00 a.m. a 12 m.

Sala Teresita Gómez

Música

DJs To beat or not to beat y VJ

2:30 p.m

Plazoleta CNA

Entrada libre

Concierto

Bullenrap

6:00 p.m.

Sala Delia Zapata

Entrada libre

Concierto

La Farmakos

Kei Linch

Con interpretación en lengua de señas

7:30 p.m.

Sala Fanny Mikey

Entrada libre

Domingo 24 de noviembre

Artes vivas

Seres mágicos – Resultados de residencia artística

5:00 p.m.

Sala Fanny Mikey

Música

DJs To beat or not to beat y VJ

2:30 p.m

Plazoleta CNA

Entrada libre