- Con 110 participantes en el Capitolio Nacional, el Congreso Juvenil pide espacio en la escena política

Texto escrito por: Cristian David Alhucema Gómez

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Un ejercicio de simulación del Congreso de la República, en el cual los participantes asumen el rol de honorables parlamentarios para debatir los proyectos de ley y asuntos de interés nacional.

El pasado jueves 08 y viernes 09 de octubre en el Capitolio Nacional se llevó a cabo la segunda edición del Modelo Congreso de la República Juvenil, el cual centra sus esfuerzos en involucrar a los jóvenes en los procesos legislativos de manera educativa-experiencial. El encuentro pretende, además, enviar un mensaje: los jóvenes quieren incidir de manera activa en las decisiones que se toman y que afectan a la sociedad. Estas jornadas se desarrollan bajo principios democráticos, de pluralismo político, de liderazgo, de pensamiento crítico, de construcción de consensos y, por supuesto, la búsqueda del bien común.

No es de extrañar que este espacio de formación democrática haya tenido una participación activa, contando en esta edición con 110 jóvenes que asumieron el papel de congresistas de la República, con edades comprendidas entre los 14 y los 28 años. Entre ellos se encuentran estudiantes de bachillerato, universitarios, incluso profesionales; ellos representaron a todas las regiones del territorio colombiano. Los participantes contaron con capacitaciones especializadas enfocadas en la conceptualización del espectro político colombiano, habilidades argumentativas, de oratoria y de debate, así como, el protocolo y formalidades propias de la rama legislativa. Todo esto para generar competencias fundamentales para asumir el ejercicio parlamentario.

Hay que reconocer el empeño y la labor tan plausible del equipo organizador, quienes planearon y gestionaron de manera muy minuciosa hasta el último detalle, en aras de llevar a cabo el ejercicio parlamentario de la manera más integral posible. Hay que mencionar que ellos también son jóvenes, que buscan visibilizar que las nuevas generaciones están hoy más que nunca listas para contribuir y tomar las riendas del futuro de nuestro país.

Queda una pregunta de fondo ¿pueden los jóvenes llegar al Congreso? Si bien, la Constitución Política del 91 en sus artículos 172 y 177 establecen que para ser senador hay que ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años, y, para ser representante a la cámara hay que ser ciudadano en ejercicio y tener más de 25 años, el pasado 30 de septiembre se radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto Acto Legislativo 406 de 2026 “Curul especial para jóvenes” que busca crear dos curules nacionales para jóvenes mediante una modificación del artículo 176. El proyecto aún se encuentra en trámite en Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, por lo que aún no se puede cantar victoria.

La participación juvenil contrasta con la composición etaria del Congreso: al inicio del periodo 2022-2026, la edad promedio era de 48,7 años en el Senado y 44,3 años en la Cámara de Representantes.

De modo reflexivo, queda de tarea el cómo lograr garantizar de manera digna la participación e incidencia política de las nuevas generaciones que reclaman algo que a fin de cuentas es un derecho en las democracias directas: decidir sin intermediarios. Esperamos con entusiasmo que este tipo de programas como el “CONGRESO JOVEN” que vinculan a la juventud en el ejercicio del poder político se sigan promoviendo, pues como expresó el símbolo de resistencia Jaime Garzón (1960-1999); “—Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo. ¡Nadie!”

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