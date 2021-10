Comunicación de Juan Carlos Abadía

Por: Juan Carlos Abadía |

octubre 26, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Me permito informar que no tengo cuotas ni vínculos con EMCALI, que conozco al doctor Arturo Fernández como persona, tengo una gran amistad con él, pero no me representa ni trabaja administrativamente conmigo.

Su vinculación con EMCALI se dio mediante el alcalde Ospina, ya que además de las altas condiciones profesionales de Fernández, es su amigo y en el pasado fue su asesor en el Congreso. Además, testifico que el doctor Juan Diego Flórez es una persona de confianza del alcalde Ospina y que en el pasado fue su secretario de Infraestructura; que nunca he tenido ningún vínculo económico, ni comercial, ni político con el señor Tapia. -Publicidad.- Que desde hace 10 años pertenezco al Partido Liberal, bajo la dirección del expresidente Gaviria. Y que apoyó la decisión de los entes de control en investigar lo que consideren para bien de la empresa y poder despejar dudas sobre las actuaciones administrativas.

Muchas gracias, Publicidad. Juan Carlos Abadía