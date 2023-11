Comprar libros de segunda es genial: ecos de la Feria del Libro, Filca 2023

Por: Manuel Tiberio Bermúdez Vásquez |

octubre 31, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Damián Bueno es un joven que aprovechó la Filca 2023 para trabajar y ayudar así a su economía personal. Era parte de un numeroso grupo que, durante la Feria del Libro, logra emplearse unos días, lo que les da un respiro económico.

Me atendió en su puesto de trabajo. Se desempeña bien con la palabra y esto fue lo que me dijo:Sobre la circulación de público precisó: «La primera semana bien, se llegó al tope porque hay una meta de libros vendidos que espera la empresa. El primer día se logró, el segundo no tanto y el tercero definitivamente no. El fin de semana que fue festivo también se alcanzó el cometido, se vendió bastante, pero martes, miércoles y jueves estuvo bajo realmente».

¿Ha estado en otras ferias?

«Sí, y con relación a las anteriores, casi siempre se va mermando. Yo estuve hace tres años y el año antepasado se vendió poco y este se está vendiendo mucho menos que el pasado. Pero lo que fue el sábado y hoy domingo hubo más ventas que la otra semana».

¿A qué cree que se deba que la gente no esté circulando y tampoco comprando muchos libros?

«Primero a la falta de promoción. Si uno va a la calle, uno no ve que haya difusión de la Feria del Libro. Considero que más de un ciudadano aquí en Cali no se da cuenta de que hubo el evento. Segundo, las promociones, como ya es el final, el público aprovecha para rematar, dejar todo para lo último. Por ejemplo, esa promoción: pague dos lleve tres no estaba antes, solo estuvo ayer y hoy. Claro, la gente los lleva».

¿Qué considera que falta en lo referente a la promoción; parecería que los organizadores creen que poner uno o dos avisos en las redes sociales ya quedó informado el público?

«Faltan comerciales; viñetas de esas que se ponen en las calles, aumentar la información, alguien repartiendo papelitos. Es más, mucha gente que pasa por aquí por el Bulevar no sabe que esta es la Feria del Libro. Sería importante que haya quien esté informando al público; un comercial en televisión, una noticia en el periódico siquiera».

Pidiendo espacio para los libros de segunda en la Feria

Hay en este momento un movimiento en la ciudad por parte de quienes manejan los libros usados o leídos para que les permitan estar en la Feria del Libro. ¿Qué piensa usted de que ellos tuvieran un espacio dentro del evento?

«Me parece genial. Hoy he visto, aunque no es lo mismo, que está la Editorial Escala y la Buscalibre. Ellos manejan usados. Eso abre, el mercado, desmonopoliza la industria. Yo, por ejemplo, no podría comprar muchas de las obras que están en mi exhibidor. En cambio, puedo adquirir usados más baratos; eso le sirve al público. A veces es difícil obtener digital, otras la gente no puede. Yo que soy universitario tengo ese dilema: no se consigue, en la biblioteca no hay suficientes libros para todos los que debemos leerlo. Definitivamente, comprar de segunda es genial».

Todos los promotores culturales, la gente del mundo del libro en general pregonan que se debe fomentar la lectura. Considero que es muy difícil provocarla cuando un texto —tomo uno al azar y miro el precio— cuesta 51 mil pesos. Así es casi imposible que se incremente la lectura. ¿Qué piensa usted o que se podría hacer para que esto vaya derivando hacia otra propuesta y cuál podría ser?

«Como le decía, abrirle espacio a la venta de libros de segunda mano. Aquí hay bastantes: en Santa Rosa, hay una que se llama La esquina del libro. Hay bastantes lugares donde conseguirlos. Pienso que lo más conveniente sería entender a qué público se quiere llegar».

«Me imagino que los que hacen esta Feria, no buscan la gente de clase media, la gente de barrios populares. Ellos buscan los que compran de cien en adelante, los que no les duele comprar un libro de ochenta mil pesos. Buscar nuevos públicos, imprimir ediciones más económicas que se puedan comercializar a precios más bajos».

¿Para qué sirve la lectura de libros?

«Yo estudio literatura en la Univalle. Te puedo decir que la lectura fomenta la imaginación, el pensamiento crítico y realmente, no hay que buscarle ninguna utilidad, no tiene una función, es realmente para disfrutarla, para dejarse llevar por la ilusión. Se puede utilizar para hacer catarsis, así esa no sea su meta final. La lectura sirve para lo que uno la quiera usar, realmente».

¿Un libro que haya leído y que se motivó de varias lecturas sin cansarse de él?

«De los primeros libros que leí fue La Metamorfosis de Kafka. Lo releído y releído, porque me lleva a ese momento en que lo examiné por primera vez cuando yo tenía unos 12 años. Es un libro que leo y releo».

¿Sera que usted tiene la esperanza de que Samsa deje de ser un insecto? —le digo para ponerle un toque de humor a la conversación.

—de pronto, también puede ser —responde.

—Mañana no va a tener trabajo por sus declaraciones —le digo.

—Hoy se acaba la Feria —contesta.