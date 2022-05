Cómo tramitar sus documentos sin necesidad de abogados ante Ministerio de Justicia de Portugal

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Muchos lectores, respondiendo al video de orientación previamente presentado por Las2Orillas, me han pedido tras su éxito en radicar sin intermediarios ante CILISBOA, que también les dé un instructivo sobre cómo radicar su documentación sin necesidad de abogados ante el Ministerio de Justicia de Portugal. ¿Es posible? La ley dice que sí: duélale a quien le duela.

Varios académicos han pedido mi cabeza de Gencauca por hacer estas orientaciones y entregar informes genealógicos. Me acusan de estarlos dejando sin trabajo. Aprovecho esta columna para decirles que esos procesos que comparto con mis clientes, creyendo en el derecho que tienen todos a conocer porqué los están reparando, también me han dado a conocer por fuera de Colombia y he recibido el nombramiento de varias academias internacionales sin buscarlo. Vendrán más.

¿EN QUÉ ESTÁ LA COSA?

Lamentablemente la plataforma del Ministerio de Justicia de Portugal y la Conservatoria de Registros Centrales no habilitó una página web para subir los procesos conforme lo anunció el Gobierno portugués a través del Decreto Ley 26 de 2022. Pueden verificar la veracidad de esto consultando en las páginas del Ministerio de Justicia:

https://justica.gov.pt/Servicos?organismo=IRN

https://irn.justica.gov.pt/

Por lo anterior, como su asesor, considero que la ruta más adecuada es la siguiente en solo seis pasos:

Paso 1. Deben efectuar cuanto antes la compra del Formulario del Ministerio de Justicia de Portugal:

https://crcpagamentos.irn.mj.pt/pagvisamc.aspx?productid=NAC6.7

Nota importante: Al pagar este formulario les aparecerá una página en blanco con muchas XXXXXX. Esto es normal. Al cabo de unos 20 minutos el formulario del Ministerio de Justicia que deben diligenciar llegará a su correo. Deben guardarlo en su PC y deben SACAR UN PANTALLAZO AL RECIBO DE PAGO porque lo vamos a necesitar. Es la única forma de cotejar que el código que llega con el formulario corresponde al pago. Cuando vayan a enviar documentación a Portugal, deben imprimirlo. Es un formulario por persona. NO ES TRANSFERIBLE AL RESTO DE FAMILIARES.

Paso 2. Una vez lo tengamos diligenciado en portugués (se pueden apoyar en el traductor de Google), este debe llevarse para la autenticación con biometría ante notario. Si están fuera del país, pueden hacerlo en cualquier consulado colombiano o portugués, que también prestan funciones notariales.

Además de lo anterior, deben solicitar los antecedentes judiciales apostillados, NO EN LA POLICÍA DE COLOMBIA, NI EN PROCURADURÍA O CONTRALORÍA. Deben ser los de la página de la Cancillería colombiana:

https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/solicitud/inicio.aspx

-Van a documentos electrónicos.

-En la casilla que se abre a la derecha buscan: Certificado de Antecedentes Judiciales.

-Siguen el paso a paso solicitado por la página para expedirlos.

TRADUCCIÓN. Entonces deben tener estos documentos listos para enviarlos al traductor oficial:

-Registro civil de nacimiento apostillado.

-Pasaporte apostillado.

-Antecedentes judiciales apostillados.

-Formulario del Ministerio de Justicia con firma biométrica realizada en notaría.

-Poder al genealogista tramitador (se adjunta al final).

-Certificado de residencia (lo pueden gestionar con orientación del traductor oficial).

Enviar por DHL, lo cual tiene un costo de 130.000 pesos aproximadamente:

Copie los siguientes datos:

Señores

Conservatória dos Registos Centrais

Morada: Rua Rodrigo da Fonseca, nº 202, 1099-033 Lisboa

Telefone: 213817600 / Fax: 2138176 98

Correio electrónico (e-mail): [email protected]

El riesgo de esta vía es que mientras sacan los papeles del sobre y se digitalizan, emitiendo un código de recepción, puede tomar hasta 4 meses y medio por el volumen de procesos, lo cual quiere decir que esto podría pasar por fuera del 1 de septiembre. Si puede viajar a Portugal, pida una cita para dicha fecha y procure radicar personalmente. Es posible que en Porto haya menos flujo de procesos y sea más fácil obtenerla. No recomiendo a nadie viajar sin previo agendamiento.

¿Qué documentos deben aportar en el envío por DHL?

-Registro civil de nacimiento apostillado y TRADUCIDO POR TRADUCTOR OFICIAL (no puede ser un traductor que no sea de la lista de la EMBAJADA DE PORTUGAL EN COLOMBIA).

-Pasaporte apostillado y TRADUCIDO POR TRADUCTOR OFICIAL.

-Antecedentes judiciales apostillados y TRADUCIDOS POR TRADUCTOR OFICIAL.

-Formulario del Ministerio de Justicia con firma biométrica realizada en notaría y traducida la BIOMETRÍA POR TRADUCTOR OFICIAL.

-Recibo de pago del formulario anterior (el pantallazo que les dije que sacaran e imprimieran al recibir el correo).

-Poder al genealogista tramitador (se adjunta al final) TRADUCIDO POR TRADUCTOR OFICIAL.

-Certificado de residencia (lo pueden gestionar con orientación del traductor) TRADUCIDO POR TRADUCTOR OFICIAL.

-Los que tienen certificado de aprobación emitido por CILISBOA, deberán aportarlo. Los que no lo tienen, deberán aportarlo tan pronto este llegue a sus manos haciendo un otrosí al proceso (pueden aportarlo en los próximos 9 meses desde la radicación, aunque no es lo más recomendable por los riesgos).

Estos son los traductores tomados de la siguiente página web:

https://bogota.embaixadaportugal.mne.gov.pt/es/seccion-consular/preguntas-frecuentes#7-traducci%C3%B3n-de-documentos

Suely Petronilha Corrêa Da Silva Held - [email protected] - (313) 286-6408 / (57 1) 615- Rosemery Silva Leão - [email protected] - 7471845 / 3124589325 8035Antonio Lobato Junior - [email protected] - 3107704177

Carlos Julio Carrero Contreras - [email protected] - 3006604942

Geralda Pereira Beserra - [email protected] - 313 8472596

Jorge Eliécer Rodríguez Pereira - [email protected] - 312 513 22 72

Leila Maria Rocha Magalhães de Agudelo - [email protected] - (+57) 601 3685796 / (+57) 320 489 1811

Lilian Puerto Castro - [email protected] - 3153949561

Lina Maria Cortés Rojas - [email protected] - 6246220

Olga Lucia Larrota Córdoba - [email protected] - (57 1) 637 5831 / (57 1) 322 255 4763

Oscar Mauricio Bernal Gómez - [email protected] - (57) 3132529639 / (57 1) 5395375

Nota importante: Cuando contraten un traductor asegúrense que esté en la lista y que los papeles sean entregados calculando que podrán obtener recibo de radicación antes del 1 de septiembre de 2022. El costo de las traducciones puede variar entre 250.000 a 400.000 pesos por paquete de documentos. *Pida apostillas de las traducciones.

NOTA IMPORTANTE

Hay un riesgo moderado en este proceso: ya sea que Ciliboa se tarde en emitir sus certificados para quienes no lo tienen aún más de los 8 meses habituales por el flujo de procesos ante el cierre de ley; o que el Ministerio de Justicia contrate personal y adelante la revisión que normalmente tarda de 9 a 11 meses (si se reduce a 6 por ejemplo, de no tenerse certificado de CILISBOA, habría 20 días más para aportarlo y si no se aporta podrían echar abajo el proceso teniendo que acogerse a la ley nueva).

Espero que les sea útil este breve tutorial. ¡Mucha suerte a todos!

