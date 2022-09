La Primera Dama no desaprovechó el vestido corto y con boleros que mandó hacer para el funeral de la Reina Isabel y lo lució para el del exprimer ministro Shinzō Abe

Si en se destacó Verónica Alcocer durante la tercera campaña presidencial de su marido fue su estilo a la hora de vestir. No hubo festival, carnaval, evento, coctel o evento en el que no llamaran la atención sus extravagantes atuendos, por supuesto, siempre a la moda que develaban su cambio extremo frente a las fotografías de la sincelejana en 2011 cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y ella una señora respingada de la elite bogotana. Ya como Primera Dama, Verónica Alcocer no decepcionada. El 7 de agosto en la Plaza de Bolívar cambió a última hora el traje artesanal que el diseñador tolimense Diego Guarnizo le había hecho por uno más chic, un enterizo de pantalón color blanco y con capa de cuello Nerú confeccionado por su paisano Virgilio Madinah y rompiendo el protocolo de usar vestido a la rodilla como suele hacerlo tradicionalmente las primeras damas.

Verónica Alcocer no desaprovechó el vestido que mandó a confeccionar para el funeral de la Reina Isabel y lo lució para el funeral de Estado del exprimer ministro Shinzō Abe. Corto y con boleros como se usan para los carnavales Verónica se tomó la foto con Yuko Kishida, esposa del exprimer ministro.

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, viajó a Japón al funeral de Estado del ex primer ministro Shinzō Abe. Durante su visita al país asiático, Alcocer se reunió con la esposa del primer ministro de Japón, Yuko Kishida. #VocesySonidos [HILO] pic.twitter.com/Ina40ygpMy — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 28, 2022