Como rector de Unicauca fui fuente de confianza

El médico y cirujano José Luis Diago Franco termina en el presente mes su período de cinco años como rector de la Universidad del Cauca.

Proclama del Cauca y Valle dialogó con el también especialista en Epidemiología y magister en Salud Ocupacional, con el fin de hacer un balance sobre su gestión y cumplimiento de su propuesta rectoral ‘Hacia una Universidad comprometida con la paz territorial 2017-2022’, reconocida cuando asumió la gobernanza institucional, el 22 de abril de 2017.

La gestión rectoral Diago Franco, que culmina el 21 de abril de 2022, se caracterizó, entre otras cosas, por su solidaridad con las causas sociales y políticas del gremio estudiantil, y especialmente, con los defensores universitarios de Derechos Humanos.

También se distinguió l por su compromiso con la calidad académica y la Regionalización de la institución.

Por esa razón, en la celebración de los 192 años de la Universidad del Cauca, dijo: “Somos una universidad comprometida con la Paz Territorial, y estamos comprometidos con el proceso de paz y con la construcción de una mejor sociedad con los principios de la tolerancia, el respeto al disenso, en la protección a la vida y la dignidad humana, que también hace parte de nuestros principios institucionales”.

En el diálogo sostenido en la sede de la Universidad, en Popayán, Diago Franco destacó que “las promesas que se les hicieron a los chicos del norte del Cauca se cumplieron, y en ese sentido es uno de los logros de la administración: haberle cumplido al norte. Por pandemia y por los incumplimientos del ingeniero no pudimos inaugurar la sede –ciudadela universitaria- al 100 %; la entregaremos parcialmente, pero ya ocupada por estudiantes en la segunda semana de abril”.

Agrega: “Yo quede satisfecho con la gestión, pero ciertos grupos de poder de la sociedad de Popayán no lo piensan así; piensan que soy jefe de la guerrilla universitaria, que pertenezco a la primera línea, eso no es cierto, es envidia que le tienen no al rector sino a la universidad”.

Y sostuvo algo delicado: “Le doy la primicia: están politizando la elección del rector diciendo que José Luis Diago representa la izquierda del Cauca y que la universidad hay que quitársela a la izquierda, entonces, plantean que el gobierno nacional tiene la estrategia para enfrentar al supuesto candidato de Diago que es el vicerrector de Cultura y Bienestar, entonces a mí me colocaron como representante de izquierda y del Pacto Histórico”.

Sobre el mandato económico dijo que “No me corresponde decir que tuve una gestión en presupuesto histórica para no quedar petulante…”

Al ser consultado sobre su futuro manifestó: “También dicen que estoy interesado en llegar a la Gobernación o la Alcaldía, la gente me busca todos los puestos más complicados; no me permitirán descansar luego de una rectoría de cinco años agitadas porque me tocó todo, la explosión social, la pandemia, y todos los movimientos sociales habidos y por haber. Los amigos que no tienen en que ocupar el tiempo se han dedicado a colocarme nuevas aspiraciones y militancias políticas, yo soy solamente un defendedor de derechos humanos atrapado entre los académicos, investigadores y tengo una visión diferente…”

“No hay despedidas, solo un agradecimiento a esos chicos que fueron fuente de inspiración, también fui una fuente de confianza que no los dejé solos…”

El rector Diago Franco por su gestión pública y su participación mediadora con los estudiantes también fue objeto de reiteradas amenazas de muerte.

Este fue el diálogo con el rector Diago Franco:

Los posibles sucesores

Cuatro docentes adscritos a diferentes facultades de la Universidad del Cauca se inscribieron para optar a la Rectoría de la Alma Mater caucana.

Deibar René Hurtado Herrera: Profesor de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. Licenciado en Educación Física y Salud de la Universidad del Cauca, especialista en Ciencias del Deporte de la Universidad Federal Do Rio Grande Do Sul, magister en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Su propuesta se denomina “Por Una Universidad de Excelencia y Solidaria”. Es el actual vicerrector de Cultura y Bienestar de la Universidad.

Teresa Elizabeth Muñoz Ñáñez: Paloma Muñoz, adscrita a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, es licenciada en Música de la Universidad del Cauca, especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario, magister en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales y doctora en Antropología de la Universidad del Cauca. Su propuesta se denomina “Una universidad bicentenaria por la educación, ciencia, cultura y región”. Fue vicerrectora de Cultura y Bienestar de la Universidad y actualmente es docente.

Eduardo Rojas Pineda: Profesor de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Es Ingeniero en Electrónica de la Universidad del Cauca, magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes y master en Sistemas y Redes de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Su propuesta se denomina “Posteris Lvmen Moritvrvs Edat Fori7”.

Juan Carlos Varona Albán: Actual director de la oficina de egresados de la Universidad del Cauca. Adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, es comunicador social – periodista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Educación con Énfasis Docencia Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional. Su propuesta se denomina “Por una Universidad Pública de Alta Calidad e Impacto Social”. Actualmente es profesor de la Universidad.

La designación del nuevo rector se realizará el miércoles 6 de abril por parte del Consejo Superior.

Actualmente, los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Cauca son:

ANA MILENA GUALDRÓN DÍAZ

Delegada de la Ministra de Educación Nacional

ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ

Gobernador del departamento del Cauca

JAIRO ROA FAJARDO

Representante de las Directivas Académicas

RAFAEL EDUARDO VIVAS LINDO

Representante de los Exrectores

EDWIN ALEJANDRO GIRALDO CERÓN

Representante de los Egresados

YOLANDA LUCÍA GARCÉS MAZORRA

Representante del Sector Productivo

PEDRO ANÍBAL YANZA MERA

Representante de los Profesores

PAULA ANDREA MUÑOZ RESTREPO

Representante de los estudiantes