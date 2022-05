¿Cómo portar un arma en Colombia y poder usarla sin que la policía lo ponga preso?

Legalmente, en la actualidad, solo siete mil civiles pueden portar un arma en el país. Tienen un permiso especial que no es fácil conseguir

.Publicidad.

Los niveles de inseguridad en todo el país están elevados. En Bogotá prohibieron a los motociclistas andar con parrillero, pero solo en las noches de los fines de semana, empezando desde el jueves. Pero ahora los ladrones motorizados cambiaron los horarios y roban a plena luz del día y la gran mayoría están armados.

Muchos de los ciudadanos, cansados de la inseguridad y de los atracos, han buscado la manera de defenderse, de defender sus pertenencias y a su familia. Por esta razón, al ver que la policía actúa poco frente a los atracos, los casos de justicia a mano propia, criticada por muchos y apoyada por otros, también se han incrementado.

-Publicidad.-

La pregunta que muchos se hacen por estos días, al sentirse desprotegidos, es ¿cómo se hace para tener un arma, de manera legal?

Lo primero que hay que saber es que no es fácil conseguir el permiso legal para armarse en Colombia. No es como en Estados Unidos, donde cualquier persona está amparado por la Constitución para comprar armas, tanto de corto como de largo alcance. En Colombia el control de las armas lo tiene el Estado, por lo que la posesión o porte de las armas no es un derecho sino una excepción.

Publicidad.

En el país el porte de armas está prohibido, pero se puede obtener un permiso especial para poder portare un arma. Este permiso se obtiene después de ser aprobados varios documentos y lo otorga el Ministerio de Defensa a través del Estado mayor de las Fuerzas Militares.

El primer paso es comprar un pin y esperar 24 horas para que las autoridades verifiquen los antecedentes penales y judiciales del solicitante, quienes revisan que la persona no tenga reporte de riñas, denuncias por maltrato o cualquier otro tipo de anotación penal.

Para la obtención del permiso especial ya hay que tener el tradicional permiso de porte. y además hay que enviar una carta dirigida al Jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa Menor de las Fuerzas, en la que se justifiquen las razones de urgencia o seguridad de requerir un permiso especial de porte, esta razones deben estar soportadas.

Se debe tener una certificación de residencia que permita verificar la jurisdicción de la Unidad Militar donde se solicita el permiso especial

Cuando se trate de permisos especiales de carácter nacional, se deben adjuntar los documentos que demuestren su actividad comercial, laboral o profesional y la necesidad del porte del arma en distintas jurisdicciones. Si un permiso regional es negado, no podrá ser solicitado en otra jurisdicción.

En Colombia, hay 339.160 personas naturales que tienen permiso para porte de armas. De esas, a 6.827 se les otorgó permiso especial de porte.