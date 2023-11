Cómo perdió Carlos Caicedo su poder de 12 años en la Alcaldía de Santa Marta

.Publicidad.

Sin alcaldía, sin votos y sin reposición se quedó el candidato a Alcalde de Santa Marta por el partido Fuerza Ciudadana, Jorge Agudelo, tras la decisión de la Comisión Escrutadora Distrital de acoger el fallo de la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que revocó la decisión de un Juez que, en primera instancia, tuteló los derechos de Agudelo y permitió su inscripción extemporánea como candidato para participar en las elecciones regionales del pasado 29 de octubre de 2023.

Con este nuevo episodio, pierde el Partido Fuerza Ciudadana del exalcalde Carlos Caicedo y Carlos Alberto Pinedo Cuello, candidato del Movimiento Santa Marta Sí puede, espera que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría le entreguen la credencial como nuevo alcalde de Santa Marta para el periodo 2024-2027.

En esta forma parece haber concluido, por el momento, el rifirrafe jurídico electoral entre los candidatos a la Alcaldía que el pasado 29 de octubre, al concluir el preconteo de votos de la Registraduría que solo tiene carácter informativo, le dio el triunfo a Jorge Agudelo de Fuerza Ciudadana por un escaso margen de 300 votos aproximadamente.

Jorge Agudelo busca reemplazar a Patricia Caicedo como candidato de Fuerza Ciudadana

El lío principal que todavía tiene en el aire el nombre del nuevo Alcalde de Santa Marta, se originó en el último minuto de la inscripción de candidatos, cuando después de un intento de asonada protagonizado por ciudadanos inconformes, Jorge Luis Agudelo Apresa, en representación del continuismo político en la ciudad, quiso reemplazar a Patricia Caicedo, hermana del exgobernador Carlos Caicedo, a quien el Consejo Nacional Electoral le revocó la inscripción por presentar inhabilidades por ser familiar del exmandatario.

En ese momento, René Alberto Fuentes Ortega, Registrador Especial de Santa Marta, no le permitió a Agudelo inscribirse con el argumento de que todavía no estaba en firme la revocatoria de inscripción de la candidata Caicedo y no podían aparecer dos candidatos inscritos por el mismo Partido para suceder a la actual alcaldesa Virna Lizi Johnson Salcedo también del Partido Fuerza Ciudadana.

Varios ciudadanos instauraron tutelas en contra del Registrador Especial, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral con el argumento de que a Agudelo le violaron el derecho fundamental a elegir y ser elegido. El Juez Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta falló a favor de Agudelo y le permitió inscribirse en forma extemporánea respecto a las fechas previamente fijadas en el calendario electoral, lo que para la Registraduría y el CNE fue un error y en el momento en que la tutela llegó al Tribunal Superior, impugnaron la decisión tomada por el Juez.

Las urnas hablaron, pero la justicia apenas iba en camino

En los resultados del preconteo de votos informado por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 29 de octubre, prácticamente hubo un empate entre los candidatos Carlos Alberto Pinedo Cuello de Santa Marta Sí puede y Jorge Luis Agudelo Apresa de Fuerza Ciudadana.

Cada uno se sintió ganador y organizó marchas de celebración por las calles samarias días después de la jornada electoral y mientras esperaban la conformación de las Comisiones Escrutadoras y el escrutinio para proclamar al nuevo Alcalde.

Por diferentes razones, ese proceso de escrutinio se alargó y 24 días después de las elecciones, no se conocía el resultado oficial, pero apareció el fallo de la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que palabras más, palabras menos, decidió que el Juez de primera instancia se equivocó y no debió autorizar la inscripción de Agudelo.

Carlos Alberto Pinedo salió ante los medios a proclamarse como Alcalde de Santa Marta y Jorge Agudelo anunció que acudiría a otras instancias judiciales y esperaría el pronunciamiento de la Comisión Escrutadora porque los ciudadanos fueron a las urnas, depositaron sus votos y él ganó.

Fin por ahora

Al parecer y para poner punto final a este espinoso asunto, la Comisión Escrutadora decidió acoger el fallo del Tribunal Superior de anular la inscripción, pero por su cuenta, optó por no contar los votos de Agudelo lo que le dejó despejado el camino a Carlos Alberto Pinedo Cuello para que reciba su credencial como nuevo Alcalde de Santa Marta.

El presidente Gustavo Petro que en su campaña fue apoyado por el Partido Fuerza Ciudadana de Caicedo, se manifestó al respecto en su cuenta X.

Lo que tenemos es una burla al voto ciudadano de Santa Marta. Art 23 de la Convención Americana dd Derechos Humanos: No se pueden quitar derechos políticos sino por sentencia de juez penal. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2023

Ahora, habrá que esperar que la Registraduría le entregue a Pinedo Cuello la credencial y se posesione como Alcalde, aunque muy seguramente, Agudelo y la Fuerza Ciudadana de Caicedo no se darán por vencidos fácilmente ni se desprenderán del poder que han ejercido en Santa Marta durante los últimos 12 años y algunos ciudadanos también han salido a protestar.

Muy grave: Es sumamente preocupante la inclinación que se ha conocido según este video de la Comisión Escrutadora Distrital. Estarían incurriendo en prevaricato al intentar descontar los votos de @JorgeAgudeloA sin una orden judicial. Iremos hasta las últimas consecuencias por su… pic.twitter.com/RBBxNV6Rlf — Rafael Martínez (@mrafael70) November 24, 2023

