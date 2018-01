¿Cómo identificar a un candidato que hace parte de los mismos de siempre?

¿Sabías que Roberto Gerlein cumple 50 años como congresista? ¿Sabías que la familia Name tiene actualmente dos primos senadores que aspiran reelegirse, de quienes uno de sus hermanos es candidato a la Cámara de Bogotá y su hija es concejal de la misma ciudad (todos ellos en tres partidos diferentes: Verde, de la U y Conservador)? ¿Sabías que alrededor de 22% de los concejales de Bogotá (1 de cada 5) apoyará un familiar a la Cámara por la ciudad? ¿Sabías que cerca del 56% de los partidos políticos tienen en sus filas a candidatos hijos y herederos de políticos condenados por paramilitarismo y narcotráfico (Liberal, Conservador, de la U, Centro Democrático, Opción Ciudadana? ¿Sabías que el exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez, condenado por asesinato a 55 años, puso a su hijo Fernando Gómez como su heredero al Congreso? ¿Sabías que vinculados a casos de corrupción como Odebrecht y el cartel de la Toga pondrán a sus hermanos como senadores, tal es el caso de Ñoño Elías (pone a Julio Elías) y Musa Besaile (pone a Jhonny Besaile)? ¿Sabías que hay dos candidatos del círculo familiar del expresidente Uribe (Juan Felipe Lemus Uribe del partido de la U y Enrique Cabrales del Centro Democrático)? ¿Sabías que el hijo del exvicepresidente “Pachito” Santos es candidato a la Cámara por Bogotá? ¿Y que también es candidato el nieto del expresidente Laureano Gómez, Miguel Gómez, el yerno del expresidente César Gaviria, David Barguil, y la nieta del expresidente Guillermo León Valencia, la actual senadora Paloma Valencia?

Esos son los más conocidos, pero nuestra investigación nos arroja en detalle un sinnúmero de relaciones familiares, de clanes políticos, de herederos mafiosos, de apellidos que se perpetúan por décadas. Pareciera, al igual que la energía, que la corrupción no se crea ni se destruyen, solo se transforma. Ellos, los mismos de siempre son muy hábiles para reciclarse, para gobernar en cuerpo ajeno, para poner rostros nuevos y jóvenes pero con prácticas viejas y corazones corroídos. Deshacernos de todos ellos nos demandará esfuerzo y coraje, pero siento que hoy se está viviendo un cambio de época tal como ocurrió en la década de los años 40, cuando Gaitán y el pueblo acorralaron a esa clase política sedimentada en el poder. Hoy, los colombianos, decimos por doquier “no más de los mismos de siempre”.

En su momento, Gaitán no los llamó “lo mismos de siempre”, para agrupar a los enemigos del pueblo utilizó la expresión “el país político”, y los rotuló como la “oligarquía”, el “régimen oligárquico”. En una magistral conferencia aclamada en el Teatro Municipal el 20 de abril de 1946, Gaitán explicó: “He dicho que tenemos centralmente un problema oligárquico, pero expliqué desde esta misma tribuna que es erróneo pensar que oligarca es sinónimo de gente rica. No! La oligarquía es la administración monopolizada por una minoría en beneficio de sus propios intereses y con la finalidad de su propia conservación en el mando y ese fenómeno se presenta en forma igual en la grande especulación que se hace en la capital de la República, como en el municipio lejano donde se sufre el mismo método en forma más dura y áspera”[1].

Eso que Gaitán llamó “oligarquía” y que nosotros llamamos “los mismos de siempre” tienen un común denominador: no gobiernan para la gente, para el bien general, para la defensa y promoción de lo público y la grandeza del país y la dignidad del hombre y la mujer, sino para sus familias o sus intereses de clanes y, varios de ellos, mafiosos.

¿Cómo podemos reconocer a un político que haga parte de “los mismos de siempre”? ¿Cómo no dejarnos engañar en las próximas elecciones? Y sobre todo, ¿cómo desenmascararlos? Es así, que expreso las siguientes 4 características que agrupan las más importantes para poder identificar a los candidatos que hacen parte de los mismos y que, por supuesto, el lector puede complementar:

Su política es la del contrato no la de ideales: los mismos de siempre hacen política en búsqueda de contratos, ya sea en cargos burocráticos como embajadas para sus familiares o contratos para sus empresas y las de sus amigos. Su objetivo no es acabar con la rosca de contratos, sino entrar en ella y mantenerse. Por eso la mejor forma de hacer pactos es por medio de matrimonios que los incluyen de por vida al grupo de poder. Su política es vivir de lo público, no para lo público. Por eso no tienen ideales, por eso su campaña se basa en solo ofrecer puestos y contratos. Ven la política solo como oficio de administración no como arte de transformación. Son hábiles en la mecánica electoral, pero no tienen proyecto de país ni piensan en cómo dignificar la humanidad. Educan a sus jóvenes no a luchar por el país sino a negociar para lograr un mejor puesto, por eso su objetivo es estar con el “ganador” aunque no compartan sus ideas. En definitiva, los mismos de siempre son prostitutos de la política, son mercaderes a corto plazo, son prepagos de campaña.

Viven de las mentiras y de promesas falsas: los mismos de siempre son expertos en jugar con las necesidades y sueños de la gente. Acuden a banderas sociales en campaña pero cuando llegan, gobiernan de espaldas a ellas. Son hábiles para mostrarse como “diferentes” y “renovadores”, pero al final terminan mejorando su vida personal mientras poco hicieron por mejorar la vida de los demás. Estos son los peores, porque mientras el politiquero tradicional hace política comprando votos de frente, éstos ilusionan a la gente y tras su fracaso hacen que las personas no vuelvan a creer en la política. ¿Se acuerdan “del partido del tomate”? ¿O del concejal que dice que es mockusiano y que en campaña gritaba “lo público es sagrado” pero aprueba que la ciudad se endeude por un metro sin estudios que puede generar exagerados sobrecostos como Reficar?

Tienen mucha facilidad para acordar: no importa si antes eran enemigos, por intereses se vuelven amigos hoy. Su frase predilecta es la de Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gusta, tengo otros”. ¿Se acuerdan de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe? Es fácil acordar cuando lo que prima no son principios sino intereses. No el amor por el beneficio de la gente sino el egoísmo. Lo que mejor saben acordar son las leyes que crean para ellos. Por eso se explica que no haya pasado nunca una reforma política seria; que no haya pasado la posibilidad de curules para las víctimas; que no hayan aprobado el castigo por el ausentismo de no ir a las sesiones, ni la rebaja de salarios a los congresistas; que se aprueben aumentos de IVA para la gente y exenciones de impuestos a las grandes empresas; hasta acuerdan poder salir libres o tener privilegios judiciales que ningún otro colombiano tiene, cuando caen en sus fechorías. Acuerdan cuánto ganan, acuerdan el silencio y la impunidad.

Utilizan la violencia física y moral: no dialogan con la gente, solo imponen. Su adicción al poder hace que el fin justifique todos los medios legales y hasta mafiosos. Al verse amenazados por alguien que desafía su poder resuelven eliminarlo ya sea vía asesinato, por medios judiciales o por la vía moral, dañando su nombre. No toleran la diferencia, no aceptan el pensamiento diferente, ni otras nociones de felicidad. Pese a que en campaña se obligan a sí mismos a fingir un lado amable, en verdad pasan por encima de lo demás, sienten desprecio por el pueblo. ¿Se acuerdan del señor coscorrón Vargas Lleras? ¿O de Alejandro Ordóñez? Por eso cuando llegan al poder se desaparecen del contacto con la gente.

Los mismos de siempre no sufren como sufre la mayoría de los colombianos, no tienen sus mismas necesidades como la estrechez de su salario, la falta de empleo, la mala atención en salud, el fracaso de no poder estudiar, la ilusión de una pensión que no llegará. Los mismos de siempre no gobiernan para la gente justamente porque no son como la gente. Sus privilegios desbordan cualquier imaginación del colombiano promedio. En concreto, los mismos de siempre, son los que quieren perpetuarse en el poder y gobernar para sí mismos y no para el país.

Creemos que es momento de arrebatarles el poder a esos mismos de siempre. Es momento que la gente decente asuma la dirección de su propio destino, y lo vamos a hacer. Las palabras de Gaitán no son solo un eco que nos llega del pasado, sino una promesa inconclusa que debemos cumplir:

“Para el país político la política es mecánica, es juego, es ganancia de elecciones, es saber a quién se nombre Ministro y no qué va a hacer el Ministro. Es plutocracia, contratos, burocracia, papeleo lento, tranquilo usufructo de curules y el puesto público concebido como una granjería y no como un lugar de trabajo para contribuir a la grandeza nacional. Para nosotros es distinto. En esta lucha estamos y estaremos. Nadie puede detenernos. (…) Nuestro movimiento es lucha de hombres que quieren redimirse y tienen fuerzas para ello. Porque nos sentimos capaces para esa lucha; porque no tenemos odios; porque respetamos personalmente a nuestros adversarios y a los que no piensan con nosotros, estamos y queremos estar en esta batalla de perfil nacional. Nuestra lucha es pacífica. Tenemos el concepto de que la vida es una cantera y que la piedra esa cantera no se transforma en catedral o en estatua sino con los cinceles de la pasión y de la voluntad. Hombres de pasión; hombres que aún creéis en el colombiano fuerte, vigoroso y sin miedo: Adelante!” [2]

