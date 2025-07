Cómo fortalecer las funciones ejecutivas en los niños

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El término ¨funciones ejecutivas¨ se ha vuelto muy popular en todo lo que tenga que ver con investigación del desarrollo de los niños. Cada día este término lo utilizan más padres y maestros. La neurociencia se ha dado cuenta que las funciones ejecutivas son especialmente importantes en todo lo que tiene que ver con motivación y persistencia en la niñez y la adolescencia. Por lo tanto un niño o un joven que tenga problemas con estas funciones, va a tener serias dificultades en su desempeño escolar y también en su actuación diaria

Primero que todo definamos que son las Funciones Ejecutivas. Las Funciones Ejecutivas son una serie de destrezas que nos permite controlar nuestra conducta y organizarnos de tal manera que logremos cumplir metas deseadas. Estas destrezas necesitan de pautas y reflexión antes de actuar. Por ejemplo, una Función Ejecutiva es la habilidad de poder seguir una orden múltiple y organizar como lo vamos a hacer. Planear, organizar, iniciar y completar tareas, mantenerse en una tarea, el manejo del tiempo y las actividades, todas estas son consideradas Funciones Ejecutivas. Muchas veces una falla en dichas Funciones se confunde con un problema de déficit de atención. Esto es parcialmente cierto ya que muchos niños con déficit de atención tienen dificultades con las Funciones Ejecutivas .Sin una buena Función Ejecutiva es difícil llevar a cabo la más simple tarea. Las Funciones Ejecutivas le permite a un niño regular lo que hace, tener prioridades claras y mantener el sistema flexible y trabajando dentro del tiempo deseado.

Hoy en día vemos a nuestros niños, tal vez por tanta influencia tecnológica con dificultades importantes en estas áreas. Son niños despiertos , inteligentes y curiosos pero poco efectivos y exitosos. ¡No pueden entregar los trabajos a tiempo empiezan varias cosas a la vez y no terminan ninguna, se pueden pegar a un juego o actividad por tiempo ilimitado sin darse cuenta!.

Los adultos pueden y deben enseñarles a los jóvenes a desarrollar estas destrezas

Esto se debe empezar desde que los niños son pequeños y continuar hasta llegar a la adolescencia. Las Funciones Ejecutivas se modelan y el niño va a repetir lo que ve en casa: rutinas, horarios, prioridades a la hora de hacer tareas, organización de la ropa, la higiene, y el manejo del tiempo . Todo esto es importante que los padres lo enseñen de manera explicita. Al principio los niños necesitan que papá o mamá supervisen. Poco a poco hay que reducir las demandas sobre las funciones ejecutivas de un niño por ejemplo dando una instrucción a la vez al igual que retirar distracciones no deseadas. Una buena funcione ejecutiva le va a permitir al niño que le vaya mejor con los demás porque esto le permite ponerse en los zapatos de otro. La investigación científica ha demostrado que aquellos individuos que mostraron altos niveles en la función ejecutiva en su niñez tenían más posibilidad de crecer y ser adultos exitosos y saludables.

Hay tres habilidades necesarias para desarrollar buenas Funciones Ejecutivas. estás son:

Memoria de trabajo o memoria de corto plazo, flexibilidad cognoscitiva y de control inhibitorio. Un ejemplo de la memoria de trabajo es que el niño puede seguir instrucciones que tiene múltiples pasos. Se acuerda que primero le dijeron que se pusiera el abrigo después los guantes después los zapatos etc. El niño puede mantener en su mente lo que ha hecho y lo que le falta por hacer. La flexibilidad cognoscitiva se refiere a que el niño puede ajustar su conducta a una situación especifica por ejemplo hay diferentes reglas cuando se está en la biblioteca que cuando se está en el parque con los padres. Por ultimo esta el control inhibitorio que tiene que ver que el niño este haciendo lo que toca hacer en vez de lo que quiere hacer un ejemplo de esto es cuando a el niño se le pide que recoja los juguetes el niño, no los recoge sino se pone a jugar con ellos. El control inhibitorio es que le permite que recoja los juguetes y no que se ponga a jugar .

Mas ejercicios para desarrollar las Funciones Ejecutivas incluyen ofrecer escogencias limitadas y no múltiples escogencias lo cual confunde al niño. Los limites bien delineados, es importante que el niño sepa cuanto tiempo se demora en las actividades como son el desayuno, vestirse y ducharse etc. Si el niño esta utilizando tiempo excesivo se le asigna un tiempo limitado el cual se hace cumplir. También ayude a su niño a hacer pausas frecuentes ,analizar su conducta, y mirar sobre los planes que tiene antes de actuar . Cuando su niño tenga un problema que resolver hable con el sobre las opciones posibles y las consecuencias que tendría cada una de las escogencias.

Hablar con su niño sobre lo que piensa y siente lo ayuda a volverse una persona con buena capacidad de reflexión y de toma de decisiones . Con esto también se logra bajar la impulsividad, tan frecuente hoy en día.

Otros ejercicios que sirven para desarrollar Funciones Ejecutivas son control y reconocimiento del cuerpo recordación de reglas y el control de emociones. Correr, nadar, jugar fútbol, bailar y yoga, todas estas actividades físicas contribuyen al desarrollo de buenas funciones ejecutivas

Para terminar si usted es ordenado y pone limites claros y cumple lo prometido ya empieza a modelar conductas apropiadas. Van a ser cruciales también para el desarrollo de estas funciones , enseñarle al niño a reflexionar sobre su conducta de manera continua lo cual le va a permitir al niño ser mas acertado.

