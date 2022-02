Cómo avanzan los candidatos a la Cámara en el Cauca según Facebook

Un software mide la interactividad, cantidad de seguidores, el número de "Me gusta" y de comentarios en la red social de cada candidato. Arroja estos resultados

Por: Julián Hurtado |

febrero 21, 2022

Las redes sociales tienen algo genial: permiten medir el 100 % de su actividad. En otros medios como la televisión y la radio se estiman audiencias, mientras que en las redes se pueden medir con exactitud. Eso es una maravilla.

Me dedico a analizar y medir el desempeño de las redes sociales de diversos tipos, y sentí curiosidad por ver cómo avanzan los candidatos a la Cámara en el Cauca, mi tierra natal. Por ahora voy con Facebook, que es la red más importante en el departamento.

Estas son las conclusiones, los van a sorprender.

Antes de comenzar debo decir que para mis mediciones uso el mejor software para hacer comparativos de desempeño, se llama Karmafanpage.

Sé que ese tipo de análisis pueden generar suspicacias o ser recibidos con prevención, pero invito a quienes quieran corroborar toda esta data a que lo verifiquen por sí mismos; lo pueden usar en esta web https://www.fanpagekarma.com/es, que su versión gratuita y permite hacer las mismas mediciones y corroborar esta información. El periodo medido es del 14 de enero al 14 de febrero.

Entre los 28 candidatos de las 7 listas a la Cámara incluí solamente las fanpages que tienen más de 10.000 fans, estas son las de César Cristian Gómez, Faber Muñoz, Carlos Julio Bonilla, Jorge Bastidas, Óscar Campo y Mario Bustamante. Las demás no las seleccioné, ya que al ser más pequeñas aún no arrojan data suficiente para hacer un buen análisis. Espero que el resto de cancidatos me comprendan.

Las redes sociales son cada vez más importantes en las elecciones, y en mi opinión, en este año lo serán más, de modo que pienso que este análisis es de valor para la opinión pública.

Comencemos. Desde ya les digo la primera y gran conclusión del análisis, la fanpage de Jorge Bastidas es la de menor tamaño, pero al mismo tiempo la que supera a las demás con bastante diferencia. Veamos:

Interactividad

Entendemos por interactividad la participación que la fanpage logra generar entre sus públicos. Esto es lo más importante de una red social y no la cantidad de seguidores. Las redes son ante todo un fenómeno de socialización.

Obsérvese cómo la fanpage de Jorge Bastidas casi que triplica a las demás, esto refleja que tiene una comunidad muy activa. En segundo lugar están César Cristian Gómez, Faber Muñoz, Carlos Julio Bonilla y Óscar Campo. Un poco más rezagado en interactividad está el candidato Bustamante.

Cantidad de seguidores

Entendemos por cantidad de seguidores el número de personas que ha seguido a la fanpage o le han dado like.

Nótese que el candidato Óscar Campo es el que tiene más seguidores, pero en la anterior medición de interactividad está de penúltimo, ¿esto qué quiere decir? que su comunidad digital es mucho más pequeña que su cantidad de seguidores y que hay personas que alguna vez lo siguieron, pero que ahora no sienten interés por sus publicaciones.

Caso contrario al del candidato Bastidas, quien es la última cuenta de la medición, pero con la comunidad más activa. Hay que anotar que el candidato César Cristian Gómez tiene una fanpage numerosa y al mismo tiene es la segunda fanpage en interactividad, lo cual habla bien de su actividad, aunque Bastidas lo triplica en este indicador.

Compromiso

Si me preguntaran cuál es el indicador más importante de las redes sociales le diría que es este, el compromiso. Este guarismo promedia otros registros de modo que mide el nivel de pertenencia del público hacia la fanpage.

Para hacerme entender mejor, por ejemplo, los hinchas de un equipo de fútbol pueden tener un nivel de compromiso altísimo con su fanpage, mientras que los seguidores de Facebook de una entidad pública no tienen tanto compromiso y pertenencia, ya que la mayor parte de ellos la siguen solo por información.

En el campo electoral les puedo decir que el indicador de Compromiso es el que más se acerca al voto.

Como pueden ver, Jorge Bastidas los deja bastante atrás en el indicador de Compromiso, prácticamente cuadruplica al siguiente, que es el candidato Óscar Campo. Esto quiere decir una vez más que la de Bastidas es una comunidad activista y comprometida. Es curioso que el candidato Cesar Cristian Gómez, que tenía una buena interactividad, en el indicador de compromiso queda de último; puede ser que no todas las interacciones sean positivas.

Cantidad de “Me gusta”

Este indicador refleja el nivel de aprecio por el candidato. Se podría decir que estamos intentando medir emociones. Veamos:

Comentarios

Para terminar, analizaremos la cantidad de comentarios en las publicaciones. El comentario es un indicador importante, ya que es una de las acciones que requiere más esfuerzo a los públicos. Una cosa es que alguien unda un botón de “Me encanta” y otra es que se tome el trabajo de escribir.

De nuevo, el candidato Bastidas es el que logra más comentarios. Un dato curioso es que Faber Muñoz y Mario Bustamante, dos candidatos que en los demás indicadores venían rezagados, en este punto logran mejor desempeño.

En conclusión, en Facebook Jorge Bastidas gana de lejos a las demás campañas, tiene una comunidad activa, comprometida e influyente.

Óscar Campo tiene la mayor cantidad de seguidores, es la segunda en generación de "Compromiso" y "Me gusta". Tiene un buen desempeño, aunque una la amplia diferencia con Bastidas.

Creo que la cuenta que presenta más deficiencia es la de César Cristian Gómez, y les explico por qué. Es la segunda en tamaño, pero está entre las últimas en los demás indicadores; es decir, tiene muchos seguidores que no se sienten parte de su comunidad. En otras palabras, su comunidad digital es en realidad de las más pequeñas.

La fanpage de Faber Muñoz es la cuarta en cantidad, pero tiende a estar de tercer en el desempeño de las demás mediciones. Me parece que tiene una comunidad activa, aunque muy lejos de Jorge Bastidas.

Carlos Bonilla es otro caso deficiente, tiene la tercera cuenta en cantidad de seguidores, pero al igual que Gómez, su rendimiento es bajo en casi todos los indicadores.

Finalmente, Mario Bustamante presenta números bajos en casi todos los indicadores, pero hemos notado que es de los que más publica. Puede que su comunidad se haya cansado, no siempre publicar más quiere decir comunicar más.

Si estas elecciones dependieran de las redes sociales, Jorge Bastidas arrasaría, pero no dependen de estas. ¿O sí? veremos.