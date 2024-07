¿Comer viendo el celular es malo para su salud? Esto dicen los expertos

Aunque esta es una costumbre bastante común sobre todo en la juventud, causa diversos problemas a la salud y no es inofensiva

Cuando llega la tan anhelada hora de comer algunas personas suelen ver videos o distraerse sobre todo en su celular. Costumbre que siempre ha sido duramente criticada por los mayores, quienes afirman que ‘cuando es a comer es a comer’ dando a entender que debe concentrarse en ello. Pero más allá de un enfrentamiento entre generaciones existe una opinión médica sobre el comer viendo el celular.

Al almorzar, desayunar o ingerir algún alimento sus sentidos están enfocados en degustar el sabor de su comida, su textura y olor. Por lo que al enfocarse en otra cosa interrumpe ese procedimiento que hace su cuerpo, pero ¿cambia la forma en que nuestro cuerpo la digiere?. El doctor Rawdy Reales, conocido en redes sociales por utilizar su conocimiento para hacer videos médicos habló sobre el tema.

Comer viendo el celular trae varias afecciones a la salud

Lo primero que indicó el médico es que las personas que comen mientras miran el celular reducen el número de masticaciones, lo que causa que el proceso digestivo se altere tanto en los intestinos como en el estómago. Esto lleva a sentir distensión después de comer e incluso empeorar sus problemas del colon.

Por otro lado, el proceso de alimentarse involucra todos los sentidos, para que se produzcan diversas sustancias en el cerebro y sienta saciedad. Pero si ve su móvil mientras come estos sentidos no van a estar coordinados, llevándolo a no tener una adecuada saciedad cuando termine su comida. Por lo que después terminará comiendo más y puede tener un aumento de peso.

En conclusión, esta es una mala costumbre que puede causar problemas en la digestión, empeorar sus problemas del colon y hasta hacerlo subir de peso. Es preferible que a la hora de comer se centre en eso solamente.

