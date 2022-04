"Colombianos ganan mucha plata": Ocde

Según el informe, aquí hay un salario mínimo muy alto. La trampa es que muchos no alcanzan a ganar eso y están condenados por 11 generaciones a la pobreza

Por: Jose Arlex Arias Arias

abril 19, 2022

El 31 del pasado mes de marzo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el tanque del pensamiento neoliberal, publicó un informe sobre el panorama económico en Colombia para febrero de 2022, en el cual ratificó lo que es un secreto a voces: “Colombia es uno de los países más desiguales y con más pobreza de América Latina” y enfatizó que “dicha pobreza se hereda en 11 generaciones”; estos fueron los dos anuncios que se tomaron los reflectores de los analistas y columnistas. Según esta afirmación, el 42,5 % de la población colombiana, cerca de 22 millones de personas, que incluye a más de 560.000 niños menores de 5 años que tienen desnutrición crónica –dato de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia– están condenados hasta más allá de los tataranietos a ser pobres.

El economista jefe de la Ocde para Colombia, Jens Arnold, indicó que “en el promedio de la Ocde, el camino para una persona que nace en el 10 % inferior de la distribución de ingresos, hasta llegar al ingreso medio de la sociedad, es de unas cuatro y pico generaciones. En Colombia, son más que 11 generaciones”. Lo grave es que la situación no es producto de la pandemia, sino que viene desde la aplicación del modelo neoliberal que implementa la propia Ocde, puesto que desde el año 2018 a Colombia se le señaló que la pobreza se hereda hasta por 11 generaciones, mientras que en Brasil son 9 y en Argentina y Chile son 6; sin embargo, desde la Ocde se sigue insistiendo en las mismas políticas macroeconómicas.

La Ocde señala que el 60 % de los trabajadores son informales y los subsidios económicos que el Gobierno les gira a los más pobres solo les llega al 15 %. “Significa que un 85 % de los hogares de bajos ingresos se quedan fuera de todo el sistema de protección social y, con eso, decía que es un problema de larga data”, explicó Jens Arnold. Pero a renglón seguido, al referirse a la productividad como “muy baja, no hay la suficiente competencia empresarial, las restricciones no permiten abrir con facilidad mercados internacionales... y la gran mayoría de colombianos no alcanza a recibir ni siquiera un salario mínimo. Lo que la gente en realidad gana en Colombia es un nivel muy alto en esta óptica”, la Ocde hace nuevamente referencia a un salario mínimo muy alto. Por esto insistirá, ante el próximo Gobierno nacional, en reducir el salario mínimo con el mismo cuento de que así los empresarios contratarán más trabajadores, garantizando sus prestaciones sociales o formalización.

La argumentación de la Ocde es la misma de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, que con el recetario neoliberal de la flexibilización laboral, dictaron leyes como la 50 de 1990 y sus múltiples reformas, que pauperizaron a los colombianos. Es aquí donde tiene sentido que se señale en el debate electoral por la presidencia de Colombia que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez están comprometidos con que Colombia continúe atada a la Ocde –donde además paga entre 4 y 5 millones de euros anuales–, que ya está “recomendando” nuevas reformas estructurales ya rechazadas mediante paros por el pueblo colombiano, que se levantó contra proyectos de ley en lo laboral, tributario, pensional, salud, entre otras, todos encaminados a abaratar los costos a los potentados económicos. ¡Si andan como patos, corren como patos y graznan como patos: esos candidatos son unos patos!

