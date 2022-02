Colombianos en el exterior: ni nos entienden, ni nos aceptan, ni les interesamos

Por: Jose Angel Londoño Ortiz |

Después de haber hecho un proceso de pedagogía para la democracia desde el programa Todo Noticias Latinas de Madrid que consistió en llevar un acercamiento de los candidatos a la Cámara por la comunidad colombiana residente en el exterior con los oyentes en Madrid, en España y en Europa, llegamos a ciertas conclusiones que deben ser conocidas por la población colombiana en el exterior, con el objetivo de crear pensamiento crítico y ante todo, poder establecer un voto de opinión libre, inteligente y practico que beneficie a, según ya datos oficiales de la cancillería, 5.5 millones de colombianos que residen en el exterior.

Evaluación de Pedagogía para la democracia:

No nos interpretan

Con esta frase, se resume el ejercicio de análisis de Álvaro Hernández, director del programa Todo Noticias Latinas de España. El desconocimiento de las realidades económicas, políticas y sociales de las instituciones, empezando por la cancillería, los partidos políticos (no se salva ninguno), los mismos candidatos que salvo tres que han estudiado y han presentado propuestas coherentes, que se apegan a la verdad, y ante todo, que son prácticas, dan fe de que no hay una interpretación, entendida como el poder explicar el significado de la migración colombiana, sus causas, sus aportes y las consecuencias de este fenómeno en Colombia.

Desconexión total

La mayoría de personas que son candidatas, demuestran que no se han preparado para esa candidatura. Propuestas tecnócratas, que niegan una realidad social: la gente en Colombia ve la migración como la única salida a la pobreza a la que nos han llevado desde la constitución de 1991.

Mientras unos piensan en digitalizar los servicios consulares, que seguro habrá que hacerlo, o la gestión de una aplicación para hablar con el representante, no ven que hay que hacer proyectos que se apeguen a unas realidades. Solo en España, ya se llega a 118.000 colombianos en situación irregular, en alto riesgo de exclusión social, ante la llegada masiva desde hace 6 años después de liberar la visa a territorio Schengen, que nos hace a día de hoy ser el colectivo migrante en estado irregular más grande en España y Europa.

No hay propuestas nuevas

El común de los proyectos de estos candidatos está en la gestión consular, que se nos convierte en el “metro de Bogotá” de la comunidad colombiana residente en el exterior.

Se quedan en la problemática, que venimos analizando desde hace más de 7 años, pero sin encontrar la salida a la utilización del servicio consular para el pago a los políticos que aportan dinero a las campañas, o son amigos del presidente de turno.

Además, no hay una solución efectiva al pésimo servicio, al no existir un manual integral de servicio con base en normativa técnica, un manual de gestión al interior de la cancillería para mantener una unidad de criterio en el manejo y servicio a los colombianos en el exterior. Saldrá alguno a decir que existe, pero de seguro, no se aplica.

De igual manera, al solo enfocarse en cierto tipo de problemas, de acuerdo a las perspectiva y experiencia de cada uno, dejan de lado el escuchar alternativas diferentes, otras perspectivas, que ofrezcan procesos de construcción colectiva y redunden en beneficio de la comunidad colombiana residente en el exterior.

La crisis que deja Juan David Vélez Trujillo

La incoherencia de Vélez Trujillo, fiel representante del uribismo más puro, nos deja como legado maldito, temas que avergonzarían al mas “caradura” de los políticos.

Entre los temas más álgidos están: la injerencia en política interna en la Florida, el apoyo de grupos de extrema derecha de Europa en su campaña política.

Estos grupos, como la Fundación DISENSO y el partido VOX, junto a otros partidos políticos de toda Europa que se han radicalizado en contra de la migración, lo deja como uno de los representantes más incoherentes del espectro político colombiano, ya que dice representar a la migración y se une a los partidos más radicales y que generan un discurso de odio y miedo en contra de los trabajadores extranjeros.

Además de lo anterior, la manipulación y utilización de esta representación, para nombrar a su padre en el consulado de Colombia en Islas Canarias y su posterior traslado a Sevilla, donde dicen que ni siquiera aparece, pero sí cobra.

Ante este panorama, el voto de la comunidad colombiana en el exterior, que llegó a Cámara de representantes a 114.347 votos y a Presidencia llegó en primera vuelta a un total de 279.747, ojalá tenga una participación masiva y escoja a un o una representante que de verdad lleve las realidades al Senado y a la Cámara de Representantes.

Propuestas nuevas y frescas sÍ hay. Desde Todo Noticias Latinas y su Director, Álvaro Hernández, se presenta la idea de generar el Movimiento 7ª Región Nación Colombiana en el Exterior con una serie de propuestas interesantes para la comunidad.

