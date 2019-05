Colombia, un país que no quiere a sus niños

Como el cazador que acecha a su presa para matarla es en demasía semejanza la sociedad colombiana con la niñez. Hace apenas dos semanas conocíamos la noticia de Sebastián, un bebé de dos años al que le fue arrebatada la vida a la vista de todos, incluso a la vista de su propio padre, quien denunció en varias ocasiones el posible maltrato al que era sometido su pequeño hijo, pero de ahí no pasó. Los esfuerzos por defender a la personita que escasamente podía hablar no fueron suficientes.

El pasado domingo despertó la sociedad barranquillera con la nefasta noticia del hallazgo de un pequeño cuerpo en cercanías a la urbanización Caribe Verde, era María José, una pequeña niña de 6 años, que al igual que los demás niños asesinados en Colombia le fue arrebatada la vida a la vista de todos, de todos porque tratándose de niños nadie ve, nadie escucha, nadie sospecha, nadie tiene malicia indígena, esa que sí se tiene para todo lo demás.

A los niños en Colombia no los asesina la falta de penas duras, a los niños en Colombia los matamos todos con la indiferencia, la indolencia y la pasividad. Los niños en Colombia se mueren por ese “no me meto porque no es conmigo” y ese “denunciar es buscarse problemas”. No cabe duda de que la mayoría de muertes infantiles en Colombia han podido evitarse si por lo menos mostráramos un ápice de humanidad, cuando somos testigos de situaciones de violencia hacia un niño. Los niños muertos en Colombia tenían vecinos, allegados, tíos, abuelitos, tenían mamá y papá y ninguno, ninguno pudo rescatarlos del lobo feroz, que generalmente vive en casa.

Colombia ratificó mediante la ley de 12 De 1991 la Convención sobre los Derechos Del Niño, adoptada por la asamblea general de las Naciones Unidas, la cual insta a los estados partes a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección y desarrollo pleno de los niños, el Art 19 de la convención reza:

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

No se necesita ser ilustrado en el tema para reconocer que en el examen de protección de la niñez, Colombia perdió todos los puntos: la desidia del Estado es una mancha negra que crece cada día más, la ley no se aplica, las medidas no se emprenden, los niños siguen a merced de esta jauría humana llamada sociedad y, lo más desastroso de esta situación, es que usted sigue esperando a que al vecinito al que ya le ha visto los moretones que le deja los golpes del papá lo venga a salvar Superman.

