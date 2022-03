Colombia: país de padres ausentes

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Como lo afirma El País de España "Causa Justa logró abrir una conversación pública sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos que jamás se había visto en Colombia." Esta lucha liderada por Causa Justa es un triunfo que marca un nuevo camino en la búsqueda de ese esfuerzo titánico de reducir esa profunda desigualdad de género que en Colombia con frecuencia alcanza niveles inesperados. Ana Cristina Gonzalez y todas las mujeres que se comprometieron en esta batalla, quedarán en la historia del país por el paso adelante por el que lucharon y finalmente lograron, en esta sociedad tan compleja en que vivimos. Era de esperarse que se diera un duro debate porque no es un tema sencillo al tocar demasiadas fibras, pero lo que nadie esperaba era la absurda reacción de un presidente de la República como Duque que irrespeta cuanto derecho se le atraviesa. Entre las muchas declaraciones absurdas esta es sin duda la peor porque pasó por encima de la separación de poderes y ofendió a las mujeres afirmando que el aborto sería un método anticonceptivo. Inconcebible.

Pero cuando avanza esta discusión es oportuno abrir otro debate que sigue oculto y que tiene mucho que ver con aspectos críticos de la vida de las colombianas, con su maternidad, con su compromiso con la vida. Se trata de un hecho innegable: Colombia es un país de padres ausentes. Nada más conmovedor que ver permanentemente los avisos del Instituto de Bienestar Familiar cuando salen las caras de esos niños y jóvenes en busca de sus padres o de sus abuelos como dice el aviso. La mayoría aparecen con el letrero de padre ausente, sin padre. Y nadie dice nada. Es decir, ¿será que esta sociedad colombiana que lleva años viendo esta realidad cree que esto es normal? ¿Alguien piensa en las madres que se vieron obligadas en la gran mayoría de los casos a dar a sus hijos en adopción ante la imposibilidad de asumir solas esa responsabilidad? Antes de que surjan los argumentos conocidos, claro que hay mujeres que por otras razones simplemente abandonaron ese compromiso, pero con seguridad son una minoría.

Pero el tema no muere en ese hecho. Ahora que el debate del aborto está en el centro de la agenda de muchos, el papel de estos hombres que abusan sexualmente de niñas o que ante el embarazo no deseado salen huyendo debería estar igualmente en esta discusión. Pero muchos de estos hombres sencillamente no aparecen y esta es una falla de las políticas públicas, pero también de una sociedad donde el peso de la maternidad recae sobre la madre. "Los hijos son de la mamá", frase que seguimos escuchando sin mirar que esto avala la ausencia nada menos que del padre. Hijos sin padre parecería ser una norma en muchos sectores de esta sociedad. Se agrega además la lucha de las madres para lograr lo que la Ley ordena frente a la cual hay poca capacidad de encontrar las soluciones que corresponden. Es decir, que siquiera respondan económicamente por la crianza de sus hijos para no mencionar asumir todo lo que requiere un niño de su progenitor. La pregunta que debe plantearse es por qué inclusive cuando se habla del embarazo adolescente pareciera que no hubo la presencia del hombre. Muchas veces, hombres mayores que saben perfectamente las consecuencias de sus actos. Este debate no existe, porque no se reconoce.

Precisamente por la discusión sobre el aborto surge la inquietud si no será el momento de debatir no solo el porqué en Colombia los padres ausentes son una realidad en todos los niveles socioeconómicos, sino también cuales son las razones por las cuales no se ha dado ese debate. Es el momento, porque además para ser justos, las nuevas generaciones de hombres han avanzado en entender mejor que sus ancestros su maravilloso papel de padres. Pero pesar de estos avances, Colombia sigue siendo un país de padres ausentes.

