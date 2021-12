Colombia: no es normal lo que nos venden como normal

No es normal que tengamos que importar carne, huevos, arroz, papa y hasta café, simplemente porque el campo no tiene caminos para transportar los productos...

diciembre 29, 2021

La gran mayoría de candidatos a la presidencia nos quieren hacer creer que es normal la situación que se ha vivido en Colombia.

Como los fariseos, se rasgan las vestiduras cuando alguien se atreve a denunciar que lo que hacen no es normal.

No es normal que la policía en lugar de dedicarse a brindar seguridad a la ciudadanía se encargue de reprimir al pueblo inconforme. No es normal que tengamos que pagar seguridad privada porque la policía y el estado ha sido impotente ante la delincuencia.

No es normal que los politiqueros usen su poder e inventen leyes para sacarle plata al ciudadano, al trabajador o al empresario productivo. No es normal el negocio de las fotomultas, que te pongan trampas para que pagues a un Estado corrupto. No es normal que mas del 60 % del precio del combustible sean impuestos que van a parar en los bolsillos de los caciques.

No es normal que las tarifas de la energía eléctrica, gas y el agua sean de las mas caras de la región solo porque le imponen sobretasas que van al presupuesto de la politiquería.

Somos una de las potencias mundiales en generación de energía hidroeléctrica y fuentes de agua y producimos todo nuestro gas. Es como si el dueño de la panadería les cobre el pan a sus hijos mas caro que el de marca Bimbo.

No es normal que tengamos que importar carne, huevos, arroz, papa y hasta café, simplemente porque el campo no tiene caminos para transportar los productos agrícolas ni los suministros que se requieren para producirlos.

En la mayoría del territorio nacional aun se tiene que usar la mula y el caballo porque simplemente los políticos se roban la plata con que deberían construir estos caminos. Colombia tiene el potencial de ser una despensa de América si tuviera la infraestructura adecuada.

Con una moneda tan devaluada somos supremamente competitivos en el mercado mundial, es que un salario mínimo cuesta apenas 250 dólares en Colombia, mientras que en Ecuador es de casi el doble (425 dólares). Pero el campo, que es fértil, no produce porque no hay forma de hacer llegar los insumos ni transportar el producto de forma económica, ni nadie se va a ir a trabajar a 10 horas de cualquier centro poblado.

El foco del problema no es la acumulación de tierras como dice un candidato, es el olvido y la corrupción. La razón por la que no se produce coca cerca de las ciudades es simple, no es competitiva, cuando se tienen caminos y disponibilidad de mano de obra es económicamente más rentable producir productos agrícolas lícitos. Pero cuando se tienen que transitar horas de trochas para llevar un bulto de fertilizante o una sal, la única opción que queda es sembrar coca.

No es normal que las carreteras por donde se deberían transportar las personas sean usadas para el transporte de mercancía, para eso están los trenes y los barcos.

No es normal que entre Villeta y Guaduas que son apenas 24 kilómetros nos gastemos casi dos horas en carro. No es normal la cantidad exagerada de peajes que están asignados a dedo a los financiadores de las campañas políticas. No es normal que sea mas barato traer un producto desde China a Buenaventura que transportarlo entre Buenaventura y Bogotá.

No es normal que en pleno siglo XXI se tenga que hacer horas de filas y se tenga que pagar para cualquier diligencia. No es normal que para sacar un pasaporte se tenga que hacer cola de 8 cuadras.

Los politiqueros tienen secuestrado a este país, tienen amarrado todo el aparato estatal para que la gente genere dinero para ellos.

Nos hacen creer que quien se opone a su normalidad es un guerrillero o un delincuente. Esto no es cuestión de cambiar el sistema económico, de poner a los pobres en contra de los ricos, simplemente se requiere a alguien con el liderazgo suficiente para unir a la gente honesta de Colombia y le quite a los bandidos comunes y de cuello blanco el poder.

Si este país fuera dirigido por gente decente viviríamos mejor que en Suiza.

Las personas no tendrían que estar buscando tumbar al otro para ganarse la vida. El mal ejemplo de los corruptos ha corrompido a la sociedad.

El camino honesto de Colombia nos traería muchísima prosperidad y paz. Prosperidad capitalista, no es necesaria tanta teoría rebuscada. Simplemente hay que pavimentar el camino a la generación licita de riqueza.