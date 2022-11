"Colombia es una porquería que nadie puede cambiar"

Para Margarita Rosa de Francisco el mundo es como es, es decir que no se puede pretender cambiar el orden existente. Quien lo intente es, simplemente, un utopista o un mentecato de siete suelas.

Quizás no se equivoque en sus apreciaciones y se debe aceptar que la humanidad es un caso totalmente perdido. El orden existente no permite cambios a las estructuras políticas y económicas.

En política ocurre que quien quiera destacarse debe traicionarse a si mismo. Olvidarse de querer transformar el establecimiento y dejar de exponerse a burlas, indiferencia o ultrajes.

Nada importa la capacidad o la inteligencia, nos gobiernan los oportunistas que no tienen recato alguno en entregar a su pueblo y su gente a la rapacidad de los empresarios electorales.

El mundo actual no es vivible si sólo unos pocos sobreviven este sistema global mafioso. Por eso, personas como Petro, con una visión tan contraria a la mentalidad individualista, competitiva y no solidaria, la tiene difícil. Muy difícil. A mí me resulta incomprensible que…

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) October 22, 2022