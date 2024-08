Los otros colombianos que también pueden ganar medalla en los Juegos Olímpicos; hay un campeón mundial

.Publicidad.

La medalla de plata de Ángel Barajas no solo fue un bálsamo al regular papel que están realizando los atletas colombianos en las justas, sino que también significó una hazaña nunca antes lograda por un gimnasta en las historia del país. Con 17 años, el cucuteño se convirtió en el atleta latinoamericano más joven en colgarse una medalla y, sin duda, su futuro puede ser muchísimo más glorioso. Aun así, antes de que iniciara el camino de Colombia en los Juegos Olímpicos, su medalla no estaba presupuestada y las que sí lo estaban, son de deportes que aun no ha tenido competencia, razón por la que varios deportistas podrían lograr también lo que hizo el joven atleta.

La medalla de plata de Ángel Barajas se convirtió en la número 35 que gana Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos. Foto: @OlimpicoCol

| Vea también: ¿Por qué Millonarios fue sancionado por la Fifa? Castigo pondría en jaque futuros fichajes

..Publicidad..

Halterofilia, ciclismo y lanzamiento de jabalina, los otros deportes que darían medalla a Colombia en los Juegos Olímpicos

Entre los deportes que no han iniciado actividad y que prometen mucho para Colombia en los Juegos Olímpicos está la halterofilia con representantes como Yenny Álvarez, Marí Leivis Sánchez, Yeison López y Luis Javier Mosquera. Es más, este último es uno de los que más genera expectativa, pues tras su medalla de bronce en Río 2016 y su medalla de plata en Tokio 2020, es el más opcionado a colgarse una presea en estas justas, sin contar que sus colegas también pueden dar la sorpresa, pues cumplieron buenos papeles en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

...Publicidad...

Además del levantamiento de pesas, el ciclismo de pista también puede ser otro deporte que le otorgue medallas a la delegación colombiana. En él, Martha Bayona, medallista de oro en Keirin en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, y Kevin Quintero, quien actualmente es el campeón mundial de Keirin, pueden dar el batacazo y terminar en el podio de sus respectivas disciplinas, sumando medallas para el país.

....Publicidad....

| No se pierda: Jairo Ruiz, el hombre detrás de la histórica medalla de plata de Ángel Barajas en París 2024

Finalmente, en el atletismo, específicamente en el lanzamiento de jabalina, es donde también se puede pelear por otra presea, pues Flor Denis Ruiz, la representante colombiana en este deporte, es la actual subcampeona mundial con una marca de 65.47 metros, que significó el récord sudamericano en el campeonato mundial realizado en 2023.

Hay que aclarar que Martha Bayona, Kevin Quintero y Flor Denis Ruiz iniciarán competencia en las justas desde este 7 de agosto, cuando disputarán clasificatorios y final. Después, el 8 de agosto, iniciará el camino para Yenny Álvarez y Luis Javier Mosquera. Finalmente, Yeison López y Marí Leivis Sánchez tendrán actividad el 9 de agosto, finalizando así la participación de Colombia en París 2024.

| Le puede interesar: